Het is weer bijna het einde van het jaar. Tijd om de balans op te maken wat het meest gelezen nieuws is op het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). Het meest gelezen nieuwsbericht in 2022 is het nieuwsbericht over de Plug & Play zonnepanelen van Supersola. Dit nieuwsbericht werd meer dan 70.000 keer gelezen. Een nieuw record. Ook een nieuwsbericht over zonnepanelen die direct waterstof maken haalde de top 10. Een op de portal geplaatst bericht over de lijst met grootste uitstoters van stikstofoxiden prijkt op plaats 2. Albert Heijn staat op plaats 3 met een bericht over de introductie van verpakkingsvrije producten.

De Top 10 van 2022

Tijdens CES Unveiled in Amsterdam is bekend gemaakt dat Supersola met haar innovatieve Plug & Play zonnepaneel de CES (Consumer Electronics Show) 2023 Innovation Award heeft gewonnen in de categorie “Home Appliances”. Supersola maakt van een zonnepaneel een apparaat dat iedereen thuis gewoon kan inpluggen en gebruiken. Samen met 70 andere Nederlandse startups en scaleups reizen ze af naar de CES 2023 in Las Vegas.

Minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof heeft op verzoek van de Tweede Kamer twee lijsten gepubliceerd van de bedrijven die de meeste stikstofoxiden en ammoniak uitstoten. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), een verbinding van stikstof en waterstof, veroorzaken het stikstofprobleem waardoor schade aan natuurgebieden ontstaat.

Albert Heijn lanceert een nieuw concept waarmee klanten een groot deel van hun dagelijkse boodschappen duurzamer kunnen doen: AH Verpakkingsvrij. Het werkt heel simpel: klanten vullen een herbruikbare zak of pot met een product – bijvoorbeeld muesli, pasta, broodbeleg, thee en noten – en komen zo met een stuk minder wegwerpverpakkingen thuis. Deze beweging past in de ambitie van Albert Heijn om in 2025 twintig miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.

De CO2-uitstoot ‘stelen’ van de grote bedrijven. Dat doen Floris Ensink (28) en Cas Kaptein (25) met hun bedrijf Carbon Thieves. Het Oldenzaalse duo koopt CO2-certificaten op om die meteen te vernietigen. Om dat mogelijk te maken verkopen de twee hoody’s. Zo’n sweater met capuchon kost 89,50 euro. Van dat bedrag is 50 euro bedoeld om certificaten op te kopen en te vernietigen.

Symbiotic Urban Movement (SUM) – een studententeam van de TU Delft – heeft een plan ontwikkeld om alle 847.000 portiekflats in Nederland duurzaam te transformeren. Veel van deze verouderde flats zijn grootverbruikers van energie en belanden daarom op de slooplijst. De typisch Nederlandse portiekflats hoeven echter niet uit het straatbeeld te verdwijnen. SUM wil deze flats namelijk transformeren met een ‘energiepositieve optopping’: een module die niet alleen twee nieuwe lagen met extra woningen creëert, maar de flat óók energieneutraal maakt.

Witter dan wit: zo ziet de gloednieuwe kampeerlijn ‘Forclaz Minimal Editions’ van Decathlon eruit. De tent, slaapzak en opblaasbare matras hebben een puur wit design en dat is niet zonder reden. De sportwinkelketen ging bij het ontwerp tot het uiterste om het kampeermateriaal zo milieuvriendelijk als mogelijk te maken. Decathlon schrapte het verfproces dat veel water en chemische producten vraagt. Daardoor kan het de CO2-impact voor de volledige kampeerlijn met 26% verminderen. Decathlon tast met de nieuwe collectie af hoe de consument tegenover ongeverfde sportartikelen staat.

Het Nederlandse fietsbedrijf Roetz introduceert vandaag haar nieuwste e-bike innovatie: Roetz Life. Met de groeiende populariteit van de elektrische fiets wordt de afvalberg die uit e-waste bestaat steeds groter en groeit ook de druk op de planeet. Geboren vanuit haar missie om het afvalprobleem te verkleinen boog Roetz zich over het design van een minder vervuilende elektrische fiets. Dat leverde een e-bike op die door het gebruik van een modulair en aanpasbaar ontwerp, hoogwaardige materialen en een slimme technologie ontworpen is om een leven lang mee te gaan. De Roetz Life is vanaf nu beschikbaar voor pre-order.

Zonnepanelen die direct waterstof maken? Het kan en je hebt er circa 20 nodig om een gezinswoning van het gas- en elektriciteitsnet af te halen. Een klassiek zonnepaneel zet 18 tot 20 procent van de zonne-energie om in stroom. Als je met die stroom water splitst in waterstof en zuurstof, dan gaat er heel wat energie verloren. Onderzoekers van de Katholieke Universiteit uit Leuven hebben dat opgelost door een zonnepaneel te ontwerpen dat waterdamp uit de lucht efficiënter direct omzet in groene waterstof. De zonnestroom gaat daarbij direct naar een in het paneel geïntegreerde elektrolyser.

Marianne Thieme is per 1 januari 2022 de directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ze volgt in deze functie Karen Soeters op, die de functie vanaf 2007 bekleedde.

Het zakenblad ‘Quote’ heeft bijna een jaar lang diepgravend onderzoek gedaan naar EarthToday, een goededoelenorganisatie die de aarde wil beschermen. Volgens het blad kunnen de oprichters, van wie Winston Gerschtanowitz (45) er één is, hier miljarden euro’s aan overhouden.