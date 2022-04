Albert Heijn lanceert een nieuw concept waarmee klanten een groot deel van hun dagelijkse boodschappen duurzamer kunnen doen: AH Verpakkingsvrij. Het werkt heel simpel: klanten vullen een herbruikbare zak of pot met een product – bijvoorbeeld muesli, pasta, broodbeleg, thee en noten – en komen zo met een stuk minder wegwerpverpakkingen thuis. Deze beweging past in de ambitie van Albert Heijn om in 2025 twintig miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Het verpakkingsvrije assortiment bestaat uit zeventig producten, van ontbijtgranen en broodbeleg tot ingrediënten voor het avondeten zoals pasta en rijst. Zo’n tachtig procent van het assortiment (55 producten) is biologisch, waaronder een aantal bijzondere producten zoal als Fonio, een Afrikaanse graansoort, en biologische koffiebonen.

De Albert Heijn XL in Rotterdam heeft de primeur met het nieuwe concept. Daarna kunnen klanten ook verpakkingsvrij boodschappen doen bij de XL op het Gelderlandplein in Amsterdam en de XL in Leidschendam, gevolgd door nog eens vijftig winkels het komend jaar. Albert Heijn werkt voor de introductie samen met SUPZero, een organisatie die bedrijven begeleidt bij de overgang naar afvalvrije concepten.

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “Samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen, dat is waar we met Albert Heijn voor staan. We stimuleren een gezonde levensstijl en willen de aarde beter achterlaten. Dat laatste doen we bijvoorbeeld door continu te kijken of we minder verpakkingsmateriaal kunnen gebruiken. Het mooie van dit concept is dat klanten producten gewoon in een eigen, herbruikbare verpakking kunnen meenemen en dat keer op keer. Ook kun je precies de hoeveelheid pakken die je nodig hebt. Zo zorgen we samen voor minder afval en minder verspilling.”

Eigen verpakking

Het nieuwe concept bestaat uit zes meter verpakkingsvrij assortiment in slimme dispensers. Vanuit de dispensers kunnen klanten een eigen, herbruikbare verpakking vullen of ter plekke een herbruikbare pot of zak kopen. Klanten wegen eerst de verpakking zonder product, daarna vullen ze die met een van de zeventig producten en vervolgens printen ze een etiket waarmee ze afrekenen bij de kassa. Om het winkelend publiek enthousiast te maken voor verpakkingsvrij boodschappen doen, hangen bij verpakte producten in de winkel zoals noten en rijst kaartjes om klanten erop te attenderen dat die producten ook verpakkingsvrij verkrijgbaar zijn.

Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland is blij met het initiatief van Albert Heijn: “We moeten weg van de wegwerpmaatschappij. Thuis afval scheiden is mooi, voorkomen bij het winkelen nog beter. Dat is directe milieuwinst. Ik hoop dat we binnenkort in meer winkels verpakkingsvrij boodschappen kunnen doen.”

Duurzaamste supermarkt

Albert Heijn wil in 2025 twintig miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal gebruiken. Ook moeten alle eigen-merkverpakkingen tegen die tijd 100% recyclebaar zijn. De afgelopen jaren werd al bijna tien miljoen kilo verpakkingsmateriaal bespaard door helemaal geen, minder of ander materiaal te gebruiken. Mede dankzij deze inspanningen is Albert Heijn dit jaar door consumenten voor de zesde keer op rij verkozen tot de meest duurzame supermarktketen van Nederland. Dat is de uitkomst van de Sustainable Brand Index™, het grootste en meest toonaangevende onderzoek in Europa op het gebied van consumentenmerken en duurzaamheid.