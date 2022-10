Tijdens CES Unveiled in Amsterdam is bekend gemaakt dat Supersola met haar innovatieve Plug & Play zonnepaneel de CES (Consumer Electronics Show) 2023 Innovation Award heeft gewonnen in de categorie “Home Appliances”. Supersola maakt van een zonnepaneel een apparaat dat iedereen thuis gewoon kan inpluggen en gebruiken. Samen met 70 andere Nederlandse startups en scaleups reizen ze af naar de CES 2023 in Las Vegas.

CES Innovation Awards

De CES Innovation Awards is een jaarlijks terugkerende wedstrijd georganiseerd op initiatief van de Consumer Technology Association (CTA). De jury bestaat uit deskundigen uit de industrie welke beoordelen op basis van innovatie, engineering, functionaliteit. Bovendien moeten de inzendingen passen binnen het thema ‘tech solutions for a responsable future’. De Innovation Award is één van de meest prestigieuze awards die een bedrijf in de technologiewereld kan ontvangen. Supersola heeft gewonnen omdat het zonnepanelen op een heel nieuwe manier in de markt zet; gemakkelijk en toegankelijk voor iedereen.

Julius Smith, oprichter Supersola: “Het feit dat wij gewonnen hebben in de categorie ‘Home Appliance’ onderstreept precies wat ons bijzonder maakt. Wij maken een zonnepaneel die je – net als de wasmachine – gewoon in het stopcontact steekt en zijn werk doet zonder gedoe. Gezien de stijgende kosten voor vele huishoudens zien wij het als onze taak om de Supersola nog sneller te ontwikkelen. Daarmee bieden we mensen de mogelijkheid zelf energie op te wekken en hun energierekening te verlagen.”

Plug & Play zonnepaneel van Supersola; start met 1 paneel, plug in elk geaard stopcontact en verhuis hem mee

De Supersola is een gepatenteerde Plug & Play zonnepaneel. Aansluiten kan in drie eenvoudige stappen: uitklappen, vullen met water en de stekker in een geaard stopcontact steken. Het vullen met water is – net als bij een parasolvoet – om hem zwaar te maken zodat hij niet wegwaait. Zonder water is hij ook verhuisbaar en neem je hem makkelijk mee naar je nieuwe (huur)huis. Via de normale stekker levert de Supersola stroom aan je huis. Die stroom wordt eerst gebruikt door je apparaten thuis, maar laat de meter zelfs terugdraaien als je niet thuis bent. Je kunt met één paneel beginnen en uitbreiden wanneer je wilt. Omdat ze modulair zijn kun je meerdere doorlussen met maar één stekker.

Crowdfunding campagne; sneller groeien door te investeren in logistiek

Supersola heeft zijn verkopen enorm zien groeien in de afgelopen maanden, zowel via de website als via de bouwmarkten. De aanhoudende energiecrisis zorgt dat mensen naar alternatieven gaan zoeken om de energierekening te verlagen. Vanwege hoge voorfinanciering lukt het Supersola momenteel niet om aan deze grote vraag te voldoen. Daarom start het samen met ambassadeurs, klanten en geïnteresseerde een crowdfunding. Door nu een crowdfunding campagne te starten en te investeren in een verbeterde logistiek proces verwacht Supersola grotere batches te kunnen produceren en daardoor meer mensen te kunnen helpen hun energierekening te verlagen. Meer informatie over de crowdfunding is te vinden op www.joinsupersola.nl.