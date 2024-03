Plug-and-play zonnepanelen ontwikkelaar supersola heeft een iF Design Award gewonnen, een wereldberoemde designprijs. Supersola wint de prijs op het gebied van Building Technologies. De 132 koppige jury heeft de bijna 11.000 inzendingen uit 72 landen beoordeeld op onderscheidenheid, design, functionaliteit, idee en impact. Supersola heeft het aanschaffen en plaatsen van een zonnepaneel net zo makkelijk gemaakt als het kopen van een wasmachine.

“Samen met Mango Product Design zijn we de uitdaging aangegaan om het meest complete en eenvoudige zonnepaneel op de markt te brengen waar de consument niet meer over hoeft na te denken. Het eindresultaat: een écht consumentenproduct dat goed oogt en vertrouwen & trots opwekt. Dit is de kroon op het harde werk.” aldus Julius Smith, oprichter van supersola

“De iF award is niet zomaar een designprijs, dit zijn de Oscars onder de designprijzen. Een hele eer dus om te mogen ontvangen en aan bij te dragen voor onze opdrachtgevers” Aldus Paul Hendrikx, CEO en Business Developer Manager van Mango Product Design

Plug-and-play-oplossing én design zonnepaneel



Supersola biedt een zonnepaneel dat direct klaar is voor gebruik. Na 7 jaar onderzoek en testen heeft supersola van een complex product een ready-to-use consumentenproduct gemaakt. Een paneel dat je per stuk koopt bij Coolblue, de Praxis of op de website van supersola en zelf binnen 15 minuten plaatst op elke platte ondergrond. Zodra je de stekker in het stopcontact steekt, begint het zonnepaneel energie op te wekken.

Julius Smith, oprichter van Supersola: “Met de supersola maken we zonnepanelen toegankelijk voor iedereen. Alle huishoudens met een platte ondergrond van 2 m2 op of rondom hun huis hebben nu de mogelijkheid te verduurzamen. Ze kunnen al met één zonnepaneel beginnen, om later gemakkelijk uit te breiden. Het gepatenteerde en bewezen paneel werkt direct uit de doos en plaats je eenvoudig zelf. De supersola neem je mee als je gaat verhuizen. Dit maakt het ook geschikt voor huurders, die meestal geen vaste zonnepanelen mogen installeren om hun energierekening te verlagen. Als iedereen twee zonnepanelen heeft, verdelen we de baten van de energie transitie eerlijk onder iedereen en vallen de kosten van de netbeheerders lager uit. Als de opgewekte stroom namelijk direct in huis gebruikt wordt en niet over de overvolle kabels van netbeheerders gaat, voorkomt dat overbelasting.”

“Naast het meest complete en makkelijke zonnepaneel, zijn we nu dus ook het mooiste zonnepaneel op de markt’ grapt Smith.

Begin 2023 won supersola de CES Innovation Award in Las Vegas op het gebied van Home Appliances.

De iF Design Award

Sinds 1954 is de iF DESIGN AWARD een toonaangevend keurmerk voor uitstekend design. iF Design staat wereldwijd bekend om designprestaties. En, de iF DESIGN AWARD is een van de belangrijkste designprijzen ter wereld. Het beloont designprestatie in alle disciplines: product-, verpakkings-, communicatie- en service-design, architectuur en interieurontwerp, alsook professioneel concept, gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI).