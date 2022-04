Het zakenblad ‘Quote’ heeft bijna een jaar lang diepgravend onderzoek gedaan naar EarthToday, een goededoelenorganisatie die de aarde wil beschermen. Volgens het blad kunnen de oprichters, van wie Winston Gerschtanowitz (45) er één is, hier miljarden euro’s aan overhouden.

EarthToday presenteert zich als een organisatie die de aarde moet beschermen. Maar achter alle mooie woorden lonken miljarden euro’s voor de oprichters, waaronder tv-host Winston Gerschtanowitz. Meter voor meter de aarde beschermen, net zo lang tot de helft van de wereld in goede handen is. Dat is de missie van EarthToday, een organisatie die april vorig jaar publiekelijk werd gelanceerd. Het principe is simpel: voor slechts €1,20 kun je een vierkante meter adopteren. Die kan zich ergens in een tropisch regenwoud bevinden, op de Afrikaanse savanne of op een Nederlands Waddeneiland. Een nobel streven en menig Nederlander heeft zich al een stukje aarde eigen gemaakt, net grote bedrijven als Albert Heijn en Young Capital die maatschappelijke verantwoordelijkheid hartstikke belangrijk vinden.

Maar wie zitten er achter EarthToday?

EarthToday is ontsproten aan het brein van Kees Zegers, de ondernemer die ons nieuwswebsite bracht. Die haalde Gerschtanowitz erbij, samen met z’n compagnons van zijn mediabureau DFFRNT Media.

Daarnaast werd een batterij Zuidas-advocaten ingehuurd. Er is namelijk niet gekozen voor de voordehand liggende structuur met een stichting, maar voor een nieuw ontworpen vennootschapsvorm. Zegers, Gerschtanowitz en de anderen van EarthToday noemen dit een ‘venture for purpose’.

Miljarden voor Gerschtanowitz en de andere oprichters

EarthToday zegt dat het gros van die €1,20 per vierkante meter naar natuurbeschermingsorganisaties gaat en slechts een klein deel naar EarthToday zelf. Daar is de organisatie transparant over. Alles voor de natuur.

Maar Quote ontdekte, tijdens een diepgravend onderzoek dat bijna een jaar duurde, dat er ook een zeer lucratief businessmodel achter EarthToday zit. In het hart van het goede doelenproject EarthToday huist een doodgewone BV, met winstoogmerk. EarthToday is eigenlijk een gigantisch internetplatform-in-wording, dat de Facebooks en Instagrammen van deze wereld naar de kroon moet steken.

En als alles volgens plan verloopt, kunnen Winston en zijn vijf compagnons over een jaar of zeven zo’n €3,6 miljard verdelen. Maar dat verhaal wordt uitdrukkelijk níet gecommuniceerd.

Boegbeeld Jan Terlouw schrikt zich rot

Het kwam zelfs als een verrassing voor boegbeeld Jan Terlouw. Hij moest van Quote horen hoe de vork precies in de steel zit. Zegers zelf was, vanaf dag één, al enthousiast over het model, juist ook vanwege het krankzinnige rendement.

Terlouw: ‘Dat is weggehouden van me, de mogelijkheid dat er mensen geld mee gaan verdienen. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dat vind ik zorgelijk. Zo gauw als dat het geval is, dan trek ik mijn handen ervan terug.’

Zegers heeft al laten vastleggen dat de helft van zijn opbrengst naar een stichting gaat die als doel heeft ‘het collectieve bewustzijn vooruit te helpen’. Na enig aandringen van Quote liet Gerschtanowitz weten dat, mocht hij er geld aan verdienen, hij echt alles aan de natuur zal geven.

(Overgenomen van Quote online)

Statement EarthToday naar aanleiding van het artikel in Quote

“Het blad Quote heeft onlangs een artikel gepubliceerd over EarthToday. Hierin wordt de suggestie gewekt dat EarthToday is opgericht met als voornaamste doel geld verdienen aan de bescherming van de aarde. Dat is niet onze motivatie en dat is het ook nooit geweest.

EarthToday is opgericht om natuurbescherming te versnellen en om het bewustzijn over de toestand van de aarde te vergroten, op wereldwijde schaal. Om dit mogelijk te maken is EarthToday opgezet als een ‘for-purpose company’. Een nieuw business model en organisatiestructuur die het doel van een stichting combineert met de groei mechanismen van een bedrijf. Het is community-owned en staat volledig in dienst van het doel. Zo zet EarthToday nu al 83% van alle inkomsten door naar natuurbescherming, en zo zal ook 2/3 van alle toekomstige investeringsopbrengsten daarvoor worden aangewend. Dit is juist wat ons model uniek en interessant maakt voor onze investeerders: een investering mét maatschappelijke betekenis en impact, vanaf dag een. Het model voor de toekomst wat ons betreft.

Quote legt in het artikel sterk de nadruk op de mogelijke financiële opbrengsten voor funders, alsof deze binnen handbereik liggen. Deze liggen echter nog ver in de toekomst en zullen alleen worden gerealiseerd als er ongekende resultaten zijn behaald door EarthToday en we met elkaar biljoenen m2 hebben beschermd. Tot die tijd dragen de funders al het risico.

Wij zien in EarthToday en het for-purpose model een oplossing voor het versnellen en opschalen van natuurbescherming. Innovatie is hard nodig omdat het huidige donatie-model, ondanks al het goede werk in de afgelopen honderd jaar, niet verder is gekomen dan 10% van de planeet onder bescherming te brengen. Terwijl wetenschappers en politici inmiddels nadrukkelijk aangeven dat dit over een paar decennia 50% moet zijn. Dit is waar wij met EarthToday aan bijdragen.

Hoewel alle informatie over ons businessmodel en het financieringsmodel gewoon online beschikbaar is, zullen we nog duidelijker moeten communiceren over het feit dat EarthToday geen charity is maar een bedrijf dat moet worden gefinancierd om haar ambitieuze business plan te kunnen uitvoeren.”

Lees hier de reactie van Winston zelf op het Quote artikel