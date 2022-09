Het Nederlandse fietsbedrijf Roetz introduceert vandaag haar nieuwste e-bike innovatie: Roetz Life. Met de groeiende populariteit van de elektrische fiets wordt de afvalberg die uit e-waste bestaat steeds groter en groeit ook de druk op de planeet. Geboren vanuit haar missie om het afvalprobleem te verkleinen boog Roetz zich over het design van een minder vervuilende elektrische fiets. Dat leverde een e-bike op die door het gebruik van een modulair en aanpasbaar ontwerp, hoogwaardige materialen en een slimme technologie ontworpen is om een leven lang mee te gaan. De Roetz Life is vanaf nu beschikbaar voor pre-order.

Groeiende berg e-waste

De e-bike rukt op onder tieners, jonge professionals, jonge ouders, bezorgers, lange afstandsfietsers en 50-plussers. In 2021 was voor het eerst meer dan de helft van de in Nederland verkochte fietsen elektrisch.* “Dat je met een elektrische fiets sneller van A naar B komt dan op een gewone fiets en dat het tegelijkertijd duurzamer is dan autoverkeer is duidelijk. Maar in tegenstelling tot zijn analoge broertje draagt de e-bike sterk bij aan één van de snelst groeiende afvalstromen ter wereld: die van elektronisch afval of ‘e-waste’. E-bikes van tien jaar geleden zien we nu al niet meer in het straatbeeld. Een versleten accu is voor mensen vaak een moment om de fiets af te danken”, vertelt Tiemen ter Hoeven oprichter van Roetz.

Een toekomstbestendige e-bike

Het in Amsterdam gevestigde fietsenmerk maakt sinds 2011 designfietsen gemaakt van weesfietsen. Door het aanbieden van duurzame alternatieven voor een van de meest gebruikte vervoersmiddelen wil Roetz het almaar groeiende afvalprobleem samen met haar klanten te lijf gaan. Nu de e-bike het fietslandschap heeft betreden om niet meer weg te gaan voelde het bedrijf zich genoodzaakt met een duurzaam alternatief te komen. Tiemen ter Hoeven: “Onze designers, monteurs en technici zijn drie jaar lang bezig geweest met het ontwerpen van een toekomstbestendige e-bike. Een e-bike die compleet opnieuw is vormgegeven, waarvan de fiets is opgebouwd uit losse modules die hierdoor gemakkelijk vervangen of gerepareerd kunnen worden. Ook als er ondertussen nieuwe innovaties – zoals een duurzamere batterij – op de markt komen, zodat je een fiets krijgt die een leven lang meegaat in plaats van onnodig vroeg wordt afgedankt.” De fiets gaat een stuk langer mee dan een gemiddelde elektrische fiets omdat hij volledig meegroeit in de levensfases en bijbehorende behoefte van de gebruiker. Er zijn naast de opties voor wel of geen kinderzitje of bagagedrager in de nabije toekomst mogelijkheden om de fiets uit te bouwen tot bijvoorbeeld een bakfiets of een speed pedelec.

Lokaal en sociaal geproduceerd

Circulariteit is een essentieel onderdeel van Roetz’s bedrijfs-DNA. De oprichters geloven er heilig in dat een duurzame toekomst alleen mogelijk is als producenten verantwoordelijkheid nemen voor de volledige keten van een product. Zorgvuldig omgaan met mensen en materiaal staat voor het bedrijf centraal. Naast een zeer grondige selectie van grotendeels in Nederland en Europa geproduceerde materialen worden alle fietsen in hun eigen sociale fabriek in Amsterdam, de Fair Factory, gebouwd. Ook bevat de nieuwe Roetz Life een monitoringssysteem dat vroegtijdig reparatie behoeften signaleert en daarover proactief een bericht stuurt naar de gebruiker om zo de levenscyclus van de materialen te verlengen. Kapotte onderdelen worden door een monteur aan huis gerepareerd of vervangen en gaan indien nodig mee terug naar de Fair Factory om klaargestoomd te worden voor een volgend leven. Zo biedt het fietsenmerk diegenen die een snelle, maar zorgeloze fietservaring zoeken een duurzame optie die de planeet zo min mogelijk belast. “Wij zien onze nieuwste innovatie als méér dan een duurzame e-bike. Roetz Life is een kantelpunt, een volgende stap in circulariteit, een toekomstbestendige manier van consumeren,” aldus ter Hoeven.

Een Roetz Life membership is nu beschikbaar met een introductieprijs vanaf 86 euro incl BTW per maand. Ook is de e-bike te koop vanaf 3375,- euro incl BTW, waarbij Roetz een terugkoop garantie biedt om te zorgen dat de materialen cyclus gesloten blijft. De eerste Roetz Life e-bikes zijn per vandaag te pre-orderen.