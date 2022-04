Minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof heeft op verzoek van de Tweede Kamer twee lijsten gepubliceerd van de bedrijven die de meeste stikstofoxiden en ammoniak uitstoten. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), een verbinding van stikstof en waterstof, veroorzaken het stikstofprobleem waardoor schade aan natuurgebieden ontstaat.

In de top-100 van bedrijven die de meeste stikstof uitstoten staat Tata Steel in IJmuiden (foto) op de eerste plaats en Schiphol op plaats 2, gevolgd door chemische bedrijven als Dow en Shell en bedrijvencomplex Chemelot (Geleen). In de top-100 van ammoniakuitstoters staat Rockwool in Roermond op 1. Ook hier staat bedrijvencomplex Chemelot (Geleen) in de top 3. Op deze lijst staan verder veelal alleen veehouderijen.

Foto: Rob Brink

Download de volledige lijst van 100 grootste uitstoters van stikstofoxiden (pdf)

Download de volledige lijst van 100 grootste ammoniak-bronnen (pdf)

Top 25 grootste uitstoters van stikstofoxiden

Top 25 van grootste ammoniak-bronnen