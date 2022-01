Marianne Thieme nieuwe directeur Nicolaas G. Pierson Foundation

Marianne Thieme is per 1 januari 2022 de directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ze volgt in deze functie Karen Soeters op, die de functie vanaf 2007 bekleedde.

Marianne Thieme was in 2002 een van de oprichters van de Partij voor de Dieren en was van 2006 tot en met 2019 fractievoorzitter en politiek leider van de partij. Eerder was ze directeur van Stichting Wakker Dier.

Gedurende haar politieke carrière was Marianne Thieme nauw betrokken bij het werk van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), ze presenteerde voor het wetenschappelijk bureau diverse documentaires. Zo maakte ze in 2007 in de eerste Nederlandse klimaatfilm Meat the Truth, met medewerking van Georgina Verbaan, Wim T. Schippers en anderen, gevolgd door een internationale versie in 2008 met o.a. Pamela Anderson, James Cromwell, Bill Maher en Emily Deschanel.

In 2010 maakte ze met onder meer Dos Winkel de internationale documentaire Sea The Truth en in 2012 met Joost de Haas de documentaire De Haas in de Marathon, over 10 jaar Partij voor de Dieren. In 2015 maakte ze met Robert van Tellingen het vierluik One Single Planet, waarin ze de grote problemen op het gebied van water, biodiversiteit, voedselzekerheid en zoönosen bespreekt met gezaghebbende deskundigen wereldwijd, waarin dr. Olga Jonas van de Wereldbank zich al grote zorgen maakte over de toen naderende pandemie.

In 2019 maakte ze, opnieuw met Robert van Tellingen, de documentaire #Powerplant, waarin ze met o.a. Oxford onderzoekers Kate Raworth, Marco Springmann en Joseph Poore de relatie tussen vleesconsumptie en klimaatverandering onderzoekt en met Will Steffen (Australian National University) en Jan Zalasiewicz (University of Leicester) en met Moby spreekt over de noodzaak van een eiwittransitie en een economie waarin de grenzen van de aarde op het gebied van grondstoffen en milieugebruiksruimte niet langer overschreden worden.

Het bestuur van de NGPF is zeer verheugd over de bereidheid van Marianne Thieme om de leiding van het wetenschappelijk bureau op zich te nemen als vervolg op haar politieke activiteiten.

Over NGPF

De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van de NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. De NGPF richt zich op het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijker en duurzamere samenleving. Hiermee tracht de Nicolaas G. Pierson Foundation bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis over deze thema’s toegankelijker te maken voor het grote publiek en het maatschappelijk en politiek debat erover te stimuleren. Daarnaast initieert de NGPF zelf wetenschappelijk onderzoek.

Als intermediair tussen wetenschap, samenleving en politiek, geeft de Nicolaas G. Pierson Foundation zowel het publiek als politiek stof tot nadenken. Zij levert een belangrijke bijdrage tot de maatschappelijke discussie van kwesties als dierenwelzijn en duurzaamheid door het publiceren van opinieartikelen, rapporten, lezingen en deelname in debatten. De veelbesproken documentaire Meat the Truth, over de impact van de intensieve veehouderij op het broeikas effect, is slechts één voorbeeld van de activiteiten die de NGPF ontplooit. Tevens ondersteunt de stichting de regionale werkgroepen van de Partij voor de Dieren bij de ontwikkeling van activiteiten zoals themabijeenkomsten.

De Nicolaas G. Pierson Foundation wordt financieel gesteund door particuliere donaties. Tevens ontvangt zij een overheidssubsidie voor haar activiteiten. De stichting wordt bestuurd door een curatorium. De directeur is adviserend lid van dit bestuur.