Techondernemers nemen heft in handen om helft planeet te beschermen

Vandaag, op de internationale Dag van de Aarde, lanceert een groep toonaangevende ondernemers ‘EarthToday‘; een grootschalig initiatief om de Aarde meter voor meter te beschermen. Een collectief van meer dan 100 prominente Nederlanders, van oud staatsman en schrijver Jan Terlouw tot rapper Typhoon, roept iedereen op om vierkante meters natuur te beschermen voor €1,20 per m2. Het doel is om in de eerste maand 1 miljoen m2 veilig te stellen. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken voert een grote groep influencers campagne voor de Aarde, waaronder Humberto Tan, John Ewbank, Winston Gerschtanowitz, Lauren Verster, Twan van Steenhoven (The Opposites) en Frederique van der Wal.

Meter voor meter natuur beschermen | hoe het werkt NATUUR BESCHERMEN | Consumenten en bedrijven die een m2 beschermen op EarthToday ontvangen een uniek digitaal ‘bewijs van bescherming’ dat wordt uitgegeven door Union of Nature Foundation (een internationaal samenwerkingsverband van natuurbeschermingsorganisaties) en op naam wordt geregistreerd. De geolocatie wordt gemarkeerd door een virtuele vlag op de betreffende m2 te planten en is virtueel te bezoeken. De vierkante meter natuur wordt beschermd door een van de deelnemende natuurbeschermingsorganisaties. KENNISDELEN OP PURPOSE PORTAL | Op Earthtoday.com kunnen deelnemers elkaar inspireren en aansporen zich in te zetten voor een betere wereld, door content te delen over de staat van de planeet en de samenleving. De ‘tijdlijn’ van de purpose portal wordt gecureerd door EarthToday en stimuleert om op een speelse en visueel aantrekkelijke manier bewustzijn hierover te vergroten. To inform, inspire, educate and entertain.

Samen natuurbescherming versnellen

Een groep van meer dan 100 ondernemers en specialisten uit de creatieve, media- en techsector heeft de afgelopen drie jaar in stilte gewerkt aan een oplossing voor één van de grootste uitdagingen waar wij als mensheid voor staan: Het beschermen van 50% van de planeet om zo de biodiversiteit zeker te stellen en onze Aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. Constance Scholten, executive boardmember van EarthToday legt uit: “De noodzaak om tot actie over te gaan is gigantisch, daar is iedereen het over eens. Maar hoe? Wat is de oplossing? Hoe bescherm je de helft van de planeet? Dat idee denken wij te hebben en door de schaalbaarheid zijn we ervan overtuigd dat dit een oplossing is voor een probleem dat ons allemaal raakt. Vanaf vandaag kunnen consumenten en bedrijven unieke vierkante meters natuur beschermen en sparen voor €1,20 per m2.“ Bij EarthToday worden krachten uit de tech- en mediawereld gebundeld met natuurbeschermers. Door bedrijven en consumenten te betrekken in de missie kan natuurbescherming wereldwijd versnellen, zodanig dat de impact direct meetbaar is. EarthToday levert concreet bewijs: voor elke €1,20 wordt 1 m2 natuur beschermd en een nieuwe m2 in bescherming genomen. Gegarandeerd. Iedereen die een m2 natuur beschermt, ontvangt bovendien een aandeelhouderscertificaat van EarthToday. Op deze wijze worden eigenaarschap en verantwoordelijkheid gedeeld. Naast de mogelijkheid om m2 natuur te beschermen, fungeert EarthToday.com ook als een ‘nieuwsportal over de Aarde’. De content biedt niet alleen context maar geeft iedereen die een m2 beschermt de mogelijkheid om ook informatie te delen en daarmee anderen te inspireren.

De menselijke maat als eenheid

Het idee ontstond toen Kees Zegers (oprichter van Nu.nl) een wereldreis maakte met zijn zeilboot. Op een onbewoond eiland raakte hij bevriend met milieuactivist Clemens Oestreich. Bij terugkomst in Nederland betrok Zegers bevriend ondernemer Bas Verhart van DFFRNT Media bij het project. Toen ook Chiel Liezenberg (co-creator van iDEAL) aan boord stapte, begon het balletje te rollen. Het werd Zegers duidelijk dat we het wereldwijde probleem terug moesten brengen tot de menselijke maat, 1 m2. De vierkante meters natuur worden beschermd door de Union of Nature Foundation; een nieuw internationaal samenwerkingsverband van natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Rewilding Europe, WILD Foundation, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Justdiggit, Peace Parks Foundations, Rainforest Trust en Fundaçion Rewilding Argentina. Tali Bielski, managing director van Union of Nature Foundation: “Voor het eerst in de historie slaan wereldwijd opererende natuurbeschermingsorganisaties de handen ineen om een gezamenlijke oplossing naar de wereld te brengen.” Frans Schepers, managing director van Rewilding Europe: “De aanpak van EarthToday is volstrekt uniek en helpt ons om met z’n allen nóg meer positieve impact te maken in de landen waar we al actief zijn.’’ EarthToday speelt in op de toenemende behoefte bij mensen om een directe en meetbare bijdrage te leveren aan biodiversiteit, natuurherstel en een meer duurzame levensstijl.

Over EarthToday

EarthToday is georganiseerd als ‘for-purpose venture’. Dat is een nieuw ondernemingsmodel waarbij 83% van elke euro ten bate komt van de idealistische doelstellingen, De overige 17% dient als dekking van kosten. Het initiatief wordt financieel ondersteund door een groeiende groep van inmiddels ruim 100 funders. Iedereen die een m2 natuur beschermt, ontvangt een certificaat van aandeel in EarthToday. Op deze wijze worden eigenaarschap en verantwoordelijkheid gedeeld door de community. Er wordt gesproken met merken en retailorganisaties om de beschermde m2 als spaarpunt in te zetten. Ook zijn al meer dan 50 charities en non-profits met een eigen pagina actief. Op deze wijze kunnen mensen echt op grote schaal vierkante meters sparen. Inmiddels werken ruim veertig mensen in binnen- en buitenland aan de uitbouw van EarthToday.Com, onder bezielende leiding van Constance Scholten (ex Director Slingshot Ventures) en Remy Kurpershoek (ex Executive Creative Director XXS Amsterdam).

Helft aardoppervlak beschermen vóór 2050

Na 30 jaar inspanningen voor natuurbehoud, is slechts ca. 10% van het aardoppervlak beschermd (bron: Protected Planet Report 2018). Een toenemend aantal wetenschappers slaat alarm: dé sleutel om het klimaat- en ecologie probleem op te lossen, dienen we de komende decennia minstens 50% van het oppervlak van de Aarde te beschermen. Uit dit rapport van het World Resources Institute (WRI) en de Universiteit van Maryland blijkt dat in 2020 wereldwijd een stuk oerbos ter grootte van Nederland verdween. EarthToday wil bijdragen aan het doel om de helft van natuur wereldwijd te beschermen vóór 2050 om samen de toekomst van mens en dier veilig te stellen. De reeds bij EarthToday aangesloten natuurbeschermingsorganisaties committeren zich aan het beschermen van natuurgebieden in onder meer Portugal, Nederland, Argentinië, Brazilië, Kenia en Zambia.

Founding team

EarthToday is in 2018 opgericht. Founding boardmembers zijn Kees Zegers en Chiel Liezenberg. Founding partners zijn Clemens Oestreich, Bas Verhart, Winston Gerschtanowitz, Taco Ketelaar en Jasper Hauser. Executive boardmembers zijn Constance Scholten en Remy Kurpershoek.