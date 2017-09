KPN voor het eerst het duurzaamste telecombedrijf in de wereld

RobecoSAM heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt van de jaarlijkse review van de Dow Jones Sustainability Indexes. KPN is nu het duurzaamste bedrijf in de industriegroep Telecommunications als ‘Industry Group Leader’. Dit is voor het eerst dat KPN deze koppositie bereikt. MVO-adviesbureau Sustainalize adviseerde KPN in het traject. Dit jaar werd geen andere Nederlandse onderneming leider van een industriegroep. AkzoNobel werd wel koploper in de ‘Chemicals’ sector.

In 2017 waren nog 4 Nederlandse ondernemingen leiders in hun industriegroep: DSM in de sector ‘Materials’, Philips in de sector ‘Capital Goods’, PostNL in de groep ‘Transportation’ en Unilever in de groep ‘Household & Personal Products’. Hun kopposities worden nu ingenomen door buitenlandse ondernemingen. Er worden in totaal 24 industriegroepen onderscheiden.

ASML Holding NV werd nieuw opgenomen in de World Index en is daarmee een van de 3 grootste ondernemingen die nieuw aan deze index zijn toegevoegd. ING werd opnieuw opgenomen in zowel de World als Europe Index. Ook WoltersKluwer handhaafde zich in de World Index. Philips Lighting werd nieuw opgenomen.

Er deden dit jaar een record aantal van 942 ondernemingen mee in de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA): een stijging van 8.7% ten opzichte van 2016. Het was de 19de keer dat de vragenlijst verstuurd werd naar de grootste ondernemingen in de wereld.

Download de engelstalige presentatie van de review (pdf)

(dit bericht wordt later aangevuld)