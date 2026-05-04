S&P Dow Jones Indices, ’s werelds toonaangevende indexaanbieder, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van de jaarlijkse herweging en herziening van de Dow Jones Best-in-Class Indices (DJ BIC). De DJ BIC zijn op de free float-arktkapitalisatie gewogenindices die de aandelenmarkten volgen en tegelijkertijd een selectieproces voor duurzaamheidsbest practices toepassen. De indexfamilie, waaronder de Dow Jones Best-in-Class World Index (DJ BIC World), werd oorspronkelijk gelanceerd in 1999 als de baanbrekende reeks wereldwijde benchmarks voor duurzaamheidsbest practices die beschikbaar zijn op de markt en bestaat uit wereldwijde, regionale en landspecifieke benchmarks. Er zijn 4 in Nederland genoteerde ondernemingen opgenomen in de Dow Jones Best-in-Class World Index met ASM als nieuwkomer. Er zijn 5 in Nederland genoteerde ondernemingen opgenomen in de Dow Jones Best-in-Class Europe Index. Hier zijn Vopak en ASM de nieuwkomers.

S&P Dow Jones Indices heeft in 2025 een aantal van zijn duurzaamheids- en ESG-gerelateerde indices hernoemd, waarbij de familie van Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) de Dow Jones Best-in-Class Indices (DJ BIC) wordt, met ingang van 10 februari 2025. Om beter aan te sluiten op de tijdlijn voor deelname aan de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), heeft S&P Dow Jones Indices ook het jaarlijkse herbalanceringsschema na de laatste werkdag van april bijgewerkt, ter vervanging van het vorige schema van december.

In Nederland genoteerde ondernemingen in de Dow Jones Best-in-Class World Index

Signify N.V.

Randstad N.V

ASR Nederland N.V.

ASM International N.V.

In Nederland genoteerde ondernemingen in de Dow Jones Best-in-Class Europe Index

ABN AMRO N.V.

Prosus NV

Koninklijke Vopak N.V.

ASR Nederland N.V.

ASM International N.V.