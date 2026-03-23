Dit voorjaar zetten theatergezelschap Jakop Ahlbom Company en tour supplier Pieter Smit Group de volgende stap in de ontwikkeling van emissievrij touren: eind april gaan ze met een elektrische truck naar Milaan. Dit is de aftrap van een meerjarensamenwerking waarbij alle toekomstige tours tot 2029 elektrisch worden uitgevoerd. Een belangrijke reden voor Pieter Smit Group om te investeren in twee 100% elektrische trekkers die vanaf nu aan de vloot zijn toegevoegd.

Elektrisch naar Italië

Landelijke tours zijn uitstekend met een elektrische trekker te doen, maar hoever kun je inmiddels komen? Jakop Ahlbom Company en Pieter Smit Group besluiten deze horizon te verbreden en gaan met de voorstelling Lebensraum elektrisch naar Milaan. Daarmee laten ze samen zien dat emissievrij touren zelfs tot over de Alpen mogelijk is. Dit is de eerste internationale theatertour met een elektrische truck, een wereldwijde primeur. De truck van Mercedes heeft een accupakket van 621 kWh, met een laadvermogen van maximaal 400 kW kan de truck in praktijk circa 300 km bijladen in 45 minuten. De route loopt via Duitsland en Zwitserland, waar inmiddels een goed netwerk voor truck snelladers bestaat.

Aftrap van meerjarensamenwerking

De elektrische rit naar Milaan is meer dan een eenmalig experiment: het is de aftrap van een structurele samenwerking. Jakop Ahlbom Company en Pieter Smit Group hebben afgesproken dat tot het einde van het huidige kunstenplan (2029) alle tours exclusief elektrisch en uitsluitend met Pieter Smit Group worden uitgevoerd. Door de samenwerking voor meerdere jaren vast te leggen is er zekerheid bij Pieter Smit Group voor de investering en helpt het ook om het elektrisch touren financieel haalbaar te maken.

Al eerder op weg

Sinds het najaar van 2024 werken de organisaties samen om elektrisch touren mogelijk te maken. De ervaringen uit deze eerdere tours worden nu gebruikt om het elektrische wagenpark op te schalen. De komende weken staat de voorstelling A Fine Mess in DeLaMar op de planken, ook deze coproductie met ISH Dance Collective en DeLaMar werd elektrisch vervoerd.

Kennis delen met de sector

Jakop Ahlbom Company en Pieter Smit Group willen met deze internationale stap onderzoeken hoe een e-truck zelfs op de langeafstand bruikbaar is. De ervaringen van de elektrische tour naar Milaan worden in mei verzameld en gedeeld met de bredere podiumsector. Zo kunnen andere gezelschappen en organisaties hiervan leren waardoor de stap naar toekomstbestendig transport sneller en makkelijker wordt gezet.

Daan Stigter, Duurzaamheidsmanager bij Jakop Ahlbom Company: ‘Met de rit naar Milaan en de meerjarensamenwerking laten we zien dat elektrisch touren in de opschalingsfase zit. Ik hoop dat veel meer organisaties in de podiumsector hierdoor geïnspireerd raken om ook concrete

stappen te zetten’.

Louise Smit, CEO Pieter Smit: De landelijke pilot in 2024 gaf ons de ruimte om te ontdekken wat werkt. Vanuit die basis zetten we nu een volgende stap. Samen met onze partners bewegen we richting emissievrij touren, op een manier die duurzaam, haalbaar en toekomstgericht is.’