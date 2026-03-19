Het Europese snellaadbedrijf Fastned heeft in 2025 €122,4 miljoen gegenereerd aan omzet gerelateerd aan laden. Dit is een verdubbeling van Fastneds laadomzet in twee jaar tijd en is de eerste keer dat Fastned de grens van €100 miljoen aan jaarlijkse laadomzet heeft overschreden. De cijfers staan in het Jaarverslag 2025 van Fastned, gepubliceerd op 19 maart 2026.

Deze mijlpaal weerspiegelt de voortdurende uitbreiding van het Fastned-netwerk en de aanhoudende groei van de vraag naar snelladen, samen met de toename van het aantal volledig elektrische auto’s op de Europese wegen. Inmiddels is de 10 miljoen gepasseerd, waarvan ruim 8,5 miljoen in Fastneds negen operationele markten.

Omzet, stationseconomie en kosten

De grens van €100 miljoen doorbroken

Omzet gerelateerd aan laden steeg naar €122,4 miljoen: een stijging van 47% jaar-op-jaar (2024: €83,4 mln). In twee jaar tijd heeft Fastned zijn jaarlijkse laadomzet meer dan verdubbeld (2023: €60,5 miljoen).

Operationele EBITDA groeide met 34% naar €43,6 miljoen – wat wijst op sterke en verbeterende stationscijfers naarmate het netwerk schaalt. Dit correspondeert met een operationele EBITDA-marge van 36%, in lijn met de guidance voor 2025 van een bandbreedte van 35–40%.

Brutowinst gerelateerd aan laden steeg met 41% naar €96,2 miljoen, gedreven door sterke volumegroei in combinatie met hogere brutomarges per kWh.

Omzet per station ging naar €331.000 (2024: €270.000). Zoals aangegeven in de Q4 2025-update van Fastned, is dit in lijn met de guidance voor 2025 van een jaargemiddelde van meer dan €325.000 per station per jaar. Dit toont aan dat bestaande stations productiever worden en steeds winstgevender zijn naarmate het netwerk schaalt.

Steun van retailobligatiebeleggers

Meer dan €110 miljoen werd opgehaald ter ondersteuning van de uitbreiding in 2025 via het obligatieprogramma van het bedrijf. In drie tranches haalde de retailbeleggersgemeenschap van Fastned respectievelijk €36,5 miljoen (februari), €34,7 miljoen (juni) en €39,1 miljoen (november) op om de uitbreiding te financieren – waarbij de laatste de meest succesvolle obligatie-uitgifte van Fastned tot nu toe was.

Deze financiering van duizenden individuele retailbeleggers toont het vertrouwen in het businessmodel voor EV-snelladen en in Fastneds strategie en groeiplannen. Na een verdere ronde begin 2026 overschrijdt het totale uitstaande bedrag aan retailobligaties nu €301 miljoen.

Schaaluitbreiding met discipline

Netwerkoperatiekosten bedroegen €52,5 miljoen (+47% vs. 2024), in lijn met de netwerkuitbreiding en activiteiten. De kostengroei sloot in H2 beter aan bij de omzetgroei dan in H1 2025. Netwerkuitbreidingskosten stegen naar €33,9 miljoen (+48% vs. 2024), wat de voortdurende investering in nieuwe stations en capaciteit weerspiegelt. De onderliggende bedrijfs-EBITDA bedroeg €8,3 miljoen, wat een evenwicht aangeeft tussen verbeterde operaties en doelbewuste herinvestering in uitbreiding.

Uitbreiding op schaal

Een Europees netwerk: 9 landen en groeiend

De missie van Fastned is de transitie naar e-mobiliteit door heel Europa te versnellen. Voor het eerst zijn er nu meer Fastned-stations buiten Nederland (222 locaties) dan binnen (184 locaties). Dit vertegenwoordigt de transformatie van het bedrijf van een nationale onderneming met internationale activiteiten naar een continentale leider in snelladen.

Eind 2025 exploiteerde Fastned 406 snellaadstations in negen landen: een stijging ten opzichte van 346 stations in zeven landen aan het einde van 2024.

Nieuwe markten en mijlpalen

Het bedrijf voegde 60 nieuwe operationele stations toe in 2025 (vs. 50 in 2024).

Het bedrijf verwierf 94 locaties voor zijn ontwikkelingspipeline, voor een totaal eind 2025 van 663 verworven locaties (inclusief 406 operationele stations) – bijna tweederde van het aantal locaties dat nodig is om het doel van 1000 stations te bereiken.

Fastned opende stations in twee nieuwe landen: Italië (in februari bij Truck Park Brescia Est, aan de drukke A4 Brescia-Verona-goederencorridor) en Spanje (oktober, op de C-32-corridor ten zuiden van Barcelona).

Het eerste Fastned-station rechtstreeks op de Duitse Autobahn opende in juli bij Neufelder Heide-Süd.

Mijlpalen werden bereikt in het gehele netwerk: België en Duitsland passeerden beide de 50 operationele stations en eindigden 2025 op respectievelijk 52 en 54 stations. Frankrijk bereikte 50 stations in juli 2025 en eindigde het jaar op 59.

Stationsupgrades en capaciteitsuitbreiding

Naast de opening van 60 nieuwe stations in 2025 werden 35 bestaande stations uitgebreid, geüpgraded of herontwikkeld, wat een strategie weerspiegelt om de dichtheid en bezettingsgraad op onze best presterende locaties te verhogen.

Retail, trucks en flagshipstations

In 2025 bleef Fastned kiosken, winkels en toiletten toevoegen aan stations in het netwerk. Naarmate de EV-markt volwassener wordt, hebben bestuurders steeds meer nodig dan alleen betrouwbaar snelladen; ze hebben behoefte aan een drankje, lekker eten en een sanitaire stop tijdens een lange rit. Fastned blijft zijn retailconcept doorontwikkelen gedurende 2026.

Zware voertuigen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de Europese wegvervoersemissies. Om ook de transitie voor trucks te versnellen, heeft Fastned 400 kW-truckchargers met speciale rijstroken voor grote zware voertuigen uitgerold op diverse stations in het netwerk.

Deze faciliteiten kwamen samen in twee nieuwe flagshipstations in Gentbrugge, België: elk een volledig elektrisch servicegebied dat emissievrij opereert, geopend in september 2025. Dit zijn Fastneds grootste stations tot nu toe, aan beide zijden van een drukke snelweg, met laadmogelijkheden voor auto’s en trucks naast een restaurant met een capaciteit van meer dan 350 zitplaatsen, een 24/7 zelfbedieningswinkel, een veilige buitenspeelruimte en schone toiletten en douches.

Gebruik en impact

Het via het netwerk geleverde energievolume steeg 30% jaar-op-jaar naar 183,0 GWh.

Het aantal laadsessies groeide met 26% naar 6,8 miljoen.

Via het Fastned-netwerk legden bestuurders 914,8 miljoen elektrische kilometers af en vermeden daarmee 165,9 kiloton CO₂-equivalent.

Europa’s EV-vloot oversteeg 10 miljoen voertuigen in 2025; de registraties van nieuwe EV’s stegen met bijna 30%jaar-op-jaar in de EU.

Innovatie, technologie en belangenbehartiging

De Europese net-bottleneck aanpakken

Netcapaciteit blijft de grootste belemmering voor de uitrol van snelladen in heel Europa en vereist dringende aandacht om de transitie naar elektrische mobiliteit te voltooien. Fastned draagt bij aan oplossingen met pilots voor Battery Energy Storage Systems (BESS), geïntroduceerd bij meerdere stations in 2025 en tot in 2026. Deze BESS-installaties zijn ontworpen om hoogvermogen laden te ondersteunen waar netaansluitingen alleen niet toereikend zouden zijn, en om meer flexibiliteit en stabiliteit te bieden naarmate de vraag groeit met de toenemende adoptie van elektrische voertuigen.

In 2025 testte Fastned ook een nieuwe megawattklasse-lader (de Alpitronic HYC 1000) bij Aalscholver in Nederland, om meer inzicht te krijgen in hoe de volgende generatie EV-infrastructuur zich in de praktijk gedraagt.

Grootschalige uitrol van laadinfrastructuur vereist gecoördineerde investeringen in elektriciteitsinfrastructuur op nationaal en Europees niveau. Als brancheleider wiens bedrijfsvoering afhankelijk is van netbeschikbaarheid, pleit Fastned op EU- en nationaal niveau voor modernisering van het elektriciteitsnet als cruciaal onderdeel van de mobiliteitstransitie.

Brancheleiderschap: pleiten voor de transitie

In 2025 versterkte Fastned zijn rol als invloedrijke kracht in de Europese EV-laadsector via meerdere leiderschaps- en lobbyinitiatieven:

ChargeUp Europe: CEO Michiel Langezaal werd verkozen tot voorzitter van ChargeUp Europe en begon zijn mandaat begin 2025. Hij brengt langdurige expertise en het perspectief van onafhankelijke operators naar de groep, onder meer bij de Strategic Automotive Dialogue van de Europese Commissie met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in maart.

ChargeLeague: Samen met drie andere toonaangevende laadrijven richtte Fastned ChargeLeague op om industriestandaarden op één lijn te brengen en de sectorontwikkeling te versnellen, met als doel de eenvoudigste en meest toegankelijke ervaring te bieden voor elke EV-rijder in Europa.

Green Industrial Grids Association (GIGA): Matt Ersin, Fastneds Director of Government & Public Affairs, werd verkozen tot eerste voorzitter van de nieuw opgerichte groep GIGA, die pleit voor fundamentele modernisering van het elektriciteitsnet als kritische facilitator van snellaadgroei.

EU-beleid: Europees Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra bezocht in 2025 Fastneds station in Gentbrugge, wat de groeiende rol van snel laden in de EU-klimaat- en industriepolitieke discussies weerspiegelt.

“De grens van €100 miljoen aan jaarlijkse laadomzet passeren is een fantastisch moment voor Fastned en een signaal aan de sector en de financiële markten. We hebben bewezen dat snelladen een commercieel succesvol bedrijfsmodel is dat langetermijninvestering kan aantrekken en we schalen dit bewezen model op over het hele continent. Met meer dan 400 stations in negen landen, ondersteund door duizenden investeerders, zijn we goed gepositioneerd om een leider te blijven in de elektrificatie van transport in Europa. Een decennium geleden vroegen mensen zich af of de maatschappij zou overstappen op elektrisch rijden, en wie het benodigde laadnetwerk zou bouwen. Dat hebben wij gedaan en we hebben bewezen dat het een succesvol bedrijf kan zijn. Dat bewijs stelt ons in staat om te blijven investeren, om schaal te creëren in heel Europa en om miljoenen bestuurders te ondersteunen in hun overstap naar elektrisch rijden in het komende decennium,en om de beste laadervaring te leveren die van ons verwacht mag worden. Dat is wat Fastned doet.” – Michiel Langezaal, medeoprichter en CEO van Fastned