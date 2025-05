Het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) bestaat vandaag 25 jaar. Op 8 mei 2000 ging de website online, twee dagen voor de eerste editie van het Nationaal Sustainability Congres. De website is de oudste en de meest complete web portal op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven. Ruim 100 partners hebben zich aan de portal verbonden.

25 jaar MVO in Nederland

De portal bevat meer dan 26.000 artikelen en daarmee de hele geschiedenis van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen in Nederland. Dagelijks worden er nieuwe berichten aan de portal toegevoegd.

Het is dit jaar ook 25 jaar geleden dat MVO in Nederland op de kaart werd gezet met onder meer de publicatie van het SER-advies ‘De winst van waarden’ in december 2000. ‘Stimulering’ van bedrijven was toen het credo. Eerder dat jaar (juni 2000) verschenen ook de eerste edities van de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (aanpassing van de 1976-editie) en de Sustainability Reporting Guidelines van het Global Reporting Initiative (GRI). Beiden werden in Nederland breed geadopteerd. In het programma van CSRD DAY 2025 op 27 november wordt hierbij stilgestaan.

De belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van maatschappelijk verantwoord/duurzaam ondernemen (MVO) in Nederland zijn opgenomen in een fraaie online tijdlijn. De oprichting van de ASN Bank 60 jaar geleden is daarin de eerste belangwekkende gebeurtenis.

Meest actuele en complete portal

De portal kent een brede bekendheid en wordt zeer frequent bezocht. De nieuwsberichten zijn zowel afkomstig van bedrijven als van NGO’s, overheden en wetenschappelijke instellingen. Bezoekers hebben gratis en onbeperkt toegang tot alle content.

Vanaf 2018 werd de website alle jaren genomineerd voor de ‘Website van het Jaar‘ verkiezing in de categorie duurzaamheid.

De portal wordt vanaf het eerste uur beheerd door Folkert van der Molen van Van der Molen E.I.S.. “Mijn drive is altijd geweest om iedere geïnteresseerde van actuele informatie te voorzien over duurzaamheid en bedrijfsleven voor een betere wereld. Daar horen mooie berichten bij over nieuwe producten en initiatieven van bedrijven met een positieve impact maar ook kritische artikelen van bijvoorbeeld NGO’s. Ik ben de ruim 100 partners van de website zeer dankbaar voor hun steun. De portal blijkt gezien de vele reacties alleen nog maar meer in de behoefte te voorzien.”

Over Van der Molen E.I.S.

Folkert van der Molen is als duurzame ondernemer actief met zijn bedrijf Van der Molen E.I.S. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing en runt een viertal duurzame web portals: het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl), Portaal Duurzaam Financieel (www.duurzaam-beleggen.nl) en de nationale en internationale websites voor duurzaamheidsverslaggeving. Portaal Duurzaam Financieel vierde eerder dit jaar eveneens haar 25-jarig bestaan.

Tevens is Folkert founder en organisator van de eerste 20 edities (2000-2021) van het Nationaal Sustainability Congres dat in de jaren 2000-2021 jaarlijks het grootste duurzaamheidscongres van Nederland was en werd in 2024 voor het laatst onder deze naam georganiseerd. Ook is Folkert partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. In 2023 was hij co-organisator van een uitverkocht congres Purpose Day XL (550 deelnemers). Hij is mede-initiatiefnemer en co-organisator van de Nederlandse CSRD Awards en het jaarlijkse congres CSRD DAY.

Van der Molen E.I.S. vierde in 2024 haar 25-jarig jubileum.

De portal door de jaren heen