Opnieuw hoge score ABN AMRO in Dow Jones Sustainability Index ranglijst

ABN AMRO heeft dit jaar wederom een forse stijging gerealiseerd in de duurzaamheidsbeoordeling van RobecoSAM. De score dient als basis voor het samenstellen van de gerenommeerde wereldwijde Dow Jones Sustainability Index (DJSI). ABN AMRO komt uit op 91 punten van de 100, in 2016 scoorde de bank 87 punten. Hiermee behoort de bank tot de top van best presterende banken wereldwijd op deze duurzaamheidsranglijst.

Sinds 2015 is de bank opgenomen in de top 15% van de DJSI ranglijst. Vorig jaar behaalde ABN AMRO de top 10% van de best presterende banken. In januari brengt RobecoSAM de DJSI ranglijst uit en wordt ABN AMRO’s nieuwe relatieve positie ten opzichte van de andere financials bekend gemaakt. De verwachting is dat ABN AMRO met deze score tot de top 5% van de sector ‘Banken’ wereldwijd zal behoren.

Het gemiddelde van de bankensector is 58 punten, waarbij de hoogste score uitkomt op 94 punten. Specifiek op de categorieën ‘Impact measurement’,’Human Rights’ en ‘Materialiteit’ scoort ABN AMRO hoger dan het sectorgemiddelde. Daarnaast worden in het bijzonder de inspanningen van de bank op het gebied van transparantie, met name op sociale en milieuthema’s, hoog gewaardeerd. Daarnaast ziet de bank haar inspanningen op het gebied van milieubeleid en milieumanagement bevestigd, met een hoge score op meerdere relevante categorieën.

Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO: ‘Ik ben er trots op dat we nu binnen DJSI bij de top van meest duurzame banken wereldwijd behoren. ABN AMRO wil op de lange termijn financiële en niet-financiële waarde creëren voor alle stakeholders – klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij als geheel. Onze DJSI-score is een goede graadmeter om te bepalen of we op de goede weg zijn en of investeerders dat ook erkennen. Bovendien gebruiken we de beoordeling om ons beleid en onze activiteiten nog verder te blijven verbeteren.’

Het onderzoek wordt uitgevoerd door RobecoSAM. Deze onderzoeksinstelling beoordeelt jaarlijks ruim 3.000 beursgenoteerde ondernemingen op economisch- en sociaal gebied en milieubeleid. Voor een overzicht van de scores van ABN AMRO afgelopen jaren, zie de website.

Noot: MVO Adviesbureau Sustainalize was adviseur in het traject.