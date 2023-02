The Flower Farm, dat de ontbossing van regenwoud door palmolieplantages wil stoppen, heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Het missiemerk heeft sinds de start van het bedrijf, in augustus 2019, 17,8 miljoen palmolievrije producten verkocht. Dat aantal is volgens cijfers van het CBS gelijk aan het huidige inwoneraantal van Nederland.

De afzet van The Flower Farm nam afgelopen jaren telkens sterk toe: van 2,8 miljoen stuks in 2020 naar bijna 8 miljoen stuks in 2022. Het merk is inmiddels in bijna alle Nederlandse supermarkten te koop. Met die forse groei stijgt ook de impact enorm. Door de verkoop van in totaal bijna 18 miljoen producten werd voorkomen dat zo’n 1,8 miljoen vierkante meter palmolieplantage nodig zou zijn geweest. Dat is goed voor een ‘besparing’ van zo’n 726.000 kilo palmolie*.

Tegengeluid

Die mijlpaal vervult oprichter Marcel van Wing van trots. Bovenal is het een aanmoediging om zijn ‘positieve protest’ en missie om de ontbossing van tropisch regenwoud voor palmolieproductie tegen te gaan, voort te zetten. “We doen er alles aan om dit onderwerp op de agenda van grote bedrijven te zetten. Tegelijkertijd zet ik me volledig in om het sentiment in de samenleving te laten kantelen. We moeten een nog krachtiger tegengeluid laten horen, zodat toekomstige generaties ook nog van het regenwoud kunnen genieten.”

Van Wing wijst op de aanhoudende vernietiging van het regenwoud, overal rond de Evenaar. Dat geldt voor Brazilië, waar in oktober vorig jaar een record oppervlakte aan regenwoud werd verwoest en waar de Amsterdamse ondernemer eerder een open brief over schreef, maar vooral voor Azië. “In landen als Indonesië en Maleisië is in de afgelopen 20 jaar het grootste deel van de regenwouden platgebrand om plaats te maken voor industriële palmolie-plantages.”

Als de vraag naar palmolie blijft groeien, is er volgens een studie van onderzoekers uit zeventien landen, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Plants, in 2050 31,3 miljoen hectare extra land nodig voor de verbouwing ervan. Dat, terwijl het regenwoud 80 procent van de biodiversiteit op onze planeet levert.

Impact

The Flower Farm gebruikt als flora- en faunavriendelijk alternatief sheaboter. Terwijl klassieke margarine tot 50% procent uit palmolie bestaat, hoeven voor de productie van deze sheaboter gegarandeerd geen oerwouden te worden gekapt. Shea wordt namelijk gewonnen uit de pitten van de zogeheten karitéboom. Hiervan groeien er ongeveer twee miljard in de natuur, op de Afrikaanse Savanne.

Met deze shea als alternatief ingrediënt zijn sinds de start van het bedrijf, in augustus 2019, 17,8 miljoen palmolievrije producten in Nederlandse winkelkarretjes beland. Daarbij ging het vooral om kuipjes margarine. Binnen nu en enkele weken wordt de grens van 18 miljoen geslecht.

Sinds september 2022 ligt de margarine en bak- en braadboter ook in de schappen van de Belgische keten Delhaize. Daarnaast worden de producten via AH- en Jumbo-filialen in België verkocht. Doel is om in België uiteindelijk ook een substantieel van de margarinemarkt in handen te krijgen. “Om uiteindelijk net zo veel impact te maken als we in Nederland doen”, aldus Van Wing.

*Bij deze berekening gaat The Flower Farm uit van een gezin van 4 personen, waarbij ieder dagelijks 5 boterhammen eet.

Over The Flower Farm

The Flower Farm is in 2019 opgericht door Marcel van Wing en heeft als missie om de ontbossing van het regenwoud tegen te gaan die veroorzaakt wordt door de aanleg van palmolieplantages. Het Nederlandse bedrijf levert producten, zoals margarine en bak- en braadboter op basis van shea (afkomstig van de karitéboom). Daarvoor zijn gegarandeerd geen regenwouden gekapt. Sinds kort ligt ook hazelnootpasta in de schappen. Vanaf september 2022 zijn de palmolievrije en plantaardige margarines ook beschikbaar in de Belgische supermarktketen Delhaize.