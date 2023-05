The Flower Farm, dat de ontbossing van regenwoud door palmolieplantages wil stoppen, heeft een belangrijke kaap geslecht. Met de aanschaf van palmolievrije producten van het missiemerk hebben consumenten ervoor gezorgd dat 2 miljoen vierkante meter aan palmolieplantages is ‘bespaard’. Die oppervlakte was namelijk nodig geweest als diezelfde consumenten margarine mèt palmolie hadden aangeschaft.

De afzet van The Flower Farm nam afgelopen jaren telkens sterk toe: van 2,8 miljoen stuks in 2020 naar bijna 8 miljoen stuks in 2022. Het merk is inmiddels in bijna alle Nederlandse supermarkten te koop. Sinds de start in 2019 tot mei dit jaar zijn ruim 20,5 miljoen producten verkocht. Hierbij gaat het vooral om de kuipjes palmolievrije margarine, maar ook om andere producten zoals bak- en braadboter.

Met de groeiende afzet is ook de positieve impact op het tropisch regenwoud sterk toegenomen. Door de verkoop van de ruim 20 miljoen plantaardige producten werd voorkomen dat palmolieplantages ter grootte van in totaal 2,1 miljoen vierkante meter nodig zouden zijn geweest. Dat is goed voor een ‘besparing’ van zo’n 846.000 kilo palmolie*.

‘Pijnlijke confrontatie’

De bereikte mijlpaal vervult oprichter Marcel van Wing van trots. “Hiermee laten we zien dat we een speler van formaat in het margarinesegment zijn geworden, maar belangrijker nog: we kunnen daadwerkelijk wat doen aan de ontbossing van tropisch regenwoud. Met dank aan de groeiende groep consumenten die ook doordrongen is van de schadelijke effecten van palmolie.”

Onlangs werd Van Wing weer met de neus op de feiten gedrukt, toen hij een bezoek bracht aan Maleisië. “Dan zie je letterlijk voor je neus hoe de verschrikkelijke vernietiging van het tropisch regenwoud nog altijd aan de orde van de dag is. Op plekken waar tot voor kort nog volop leven was, is er nu een monocultuur voor in de plaats gekomen. Een zeer pijnlijke confrontatie, maar het maakt me alleen maar gemotiveerder om de missie voort te zetten. Hierdoor besef je eens te meer waarom we doen wat we doen.”

Orang-oetan

De essentie is om de vraag naar palmolie te laten dalen, zodat de kap wordt teruggedrongen en ook onze volgende generaties van tropisch regenwoud en dieren zoals de orang-oetan kunnen genieten. Klassieke margarine bestaat wel tot zo’n 50 procent uit palmolie en is daarmee een product waarmee in potentie veel verschil kan worden gemaakt.

In plaats van palmolie gebruikt The Flower Farm een plantaardig, maar bovenal ontbossingsvrij alternatief: sheaboter. Voor de productie van deze sheaboter hoeven gegarandeerd geen oerwouden te worden gekapt. Shea wordt namelijk gewonnen uit de pitten van de zogeheten karitéboom. Hiervan groeien er ongeveer twee miljard in de vrije natuur, op de Afrikaanse Savanne.

Buitenland

Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland maakt het missiemerk meer en meer impact. Zo ligt de palmolievrije margarine sinds kort ook in de schappen van Sainsbury’s, de een na grootste supermarktketen van Groot-Brittannië. Het betreft een proef waarbij de kuipjes in eerste instantie in enkele honderden filialen in de schappen liggen. Als de test aanslaat en de consument voor palmolievrij kiest, wordt snel en fors opgeschaald.

Eerder al, in september 2022, maakte het bedrijf de oversteek naar onze zuiderburen. Sindsdien ligt de margarine en bak- en braadboter in de schappen van de Belgische keten Delhaize. Daarnaast worden de producten via AH en Jumbo-filialen in België verkocht. Doel is om in België uiteindelijk ook een substantieel deel van de margarinemarkt in handen te krijgen.

*Bij deze berekening gaat The Flower Farm uit van een gezin van 4 personen, waarbij ieder dagelijks 5 boterhammen eet. Meer uitleg is te vinden op: www.theflowerfarm.nl