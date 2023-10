The Flower Farm breidt het assortiment broodbeleg zonder het ingrediënt palmolie uit. Vanaf vandaag hebben consumenten de keuze uit twee soorten pindakaas, duopasta (van hazelnoot en vanille) en chocoladepasta. De introducties volgen op de succesvolle invoering van hazelnootpasta, die vanaf augustus 2022 in de schappen ligt.

Sinds de start van het missiemerk, in augustus 2019, hebben consumenten meer dan 24 miljoen palmolievrije producten gekocht. Daarbij ging het vooral om kuipjes margarine. Het aandeel van Flower Farm in het krimpende margarinesegment is gestegen naar 7 procent, bij Albert Heijn is dat zelfs 12 procent.

Biodiversiteit

Maar The Flower Farm wil meer, om zodoende de ‘groene longen van de planeet’ te beschermen. Als de vraag naar palmolie blijft groeien, is er in 2050 31,3 miljoen hectare extra land nodig voor de verbouwing ervan, zo wijst een studie van onderzoekers uit 17 landen, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Plants, uit. Dat, terwijl het regenwoud 80 procent van de biodiversiteit op onze planeet levert.

Binnen het segment broodbeleg, en specifiek bij pindakaas en chocoladepasta, wordt veel palmolie als ingrediënt gebruikt, onder meer om producten smeuïg te maken. In die productgroepen breidt The Flower Farm haar assortiment nu uit. In 725 filialen van Albert Heijn liggen vanaf vandaag twee soorten pindakaas, waarvan één met stukjes pinda. Verder ligt in ruim 800 vestigingen een duopasta van hazelnoot en vanille witte chocolade en een chocopasta van melkchocolade in de schappen. Het streven is om in de loop van 2024 uit te breiden naar andere supermartkbedrijven.

Palmolie besparen

Marcel van Wing, oprichter van The Flower Farm, verwacht met het uitgebreide assortiment veel positieve impact op het tropisch regenwoud te kunnen maken. Zo bestaan duopasta en chocopasta, afhankelijk van het merk, volgens berekeningen respectievelijk uit zo’n 20 en 15 procent palmolie. “Het broodbeleg staat in veel huishoudens in het keukenkastje. Door daar een alternatief zonder het ingrediënt palmolie voor te introduceren, kunnen we echt verschil maken”, legt Van Wing uit.

Daadwerkelijk resultaat realiseren is niet het enige. “Ook is het belangrijk dat we bewustzijn onder consumenten creëren, dat we het gesprek van gezinnen aan de ontbijttafel starten en laten zien dat we ook zonder het ingrediënt palmolie een lekkere pindakaas of chocopasta kunnen maken. In ons eentje kunnen we de vraag naar palmolie niet wegnemen, maar we kunnen wel het sentiment in de samenleving veranderen. Dat belang moeten we niet onderschatten.”

Over The Flower Farm

The Flower Farm is in 2019 opgericht door Marcel van Wing en heeft als missie om wereldwijd aanjager te zijn van het tegengaan van ontbossing van het regenwoud die veroorzaakt wordt door de aanleg van palmolieplantages. Het Nederlandse bedrijf levert palmolievrije producten, zoals margarine en bak- en braadboter. Het assortiment is in de afgelopen jaren uitgebreid met hazelnootpasta en, meest recent, met twee soorten pindakaas, een duopasta en een pasta van melkchocolade. Behalve in Nederland is The Flower Farm ook actief in België (via supermarktketen Delhaize) en Engeland (via supermarktketen Sainsbury’s).