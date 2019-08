Flower Farm gaat de strijd aan tegen de palmolie industrie met een nieuw margarine merk. Eat plants, not Palm please.

Na de zomer ligt in de Nederlandse supermarkten een palmolievrije margarine van het nieuwe merk Flower Farm in de schappen. Een margarinemerk met een missie dat samen met het Friese familiebedrijf Koninklijke Smilde is ontwikkeld. “Stop de ontbossing die wordt veroorzaakt door de palmolie industrie.”

In het FD zegt initiatiefnemer Marcel van Wing: “Het idee is ontstaan uit duurzaamheid. Na de verkoop van zijn reclamebureau Alfred vorig jaar ging ik broeden op een andere aanpak in de margarinemarkt, waarvoor ik als reclamemaker vaak had gewerkt. ‘We dachten: wat als we op een leuke, rebelse wijze – op een Tony Chocolonely-manier – kijken naar een heel saaie en vervelende productcategorie?’

Hoe doen we dat? In gewone margarine, die dus niet van The Flower Farm is, zit heel veel palmolie. Gewone margarine bestaat voor wel 30, 40% uit dat spul. Daarmee is margarine een van de grootste afnemers van palmolie. Afkomstig van de oliepalm… Om al die palmolie te produceren wordt er heel veel regenwoud gekapt, of nog erger, in de fik gestoken om plaats te maken voor oliepalmplantages. Elk seconde worden er 169 bomen vernietigt, elk jaar 7,5 miljard. Ja je leest het goed 7,5 miljard. Zo is in de afgelopen 12 jaar meer dan 100 miljoen hectare regenwoud verwoest. Op dit moment is 60% ervan in Indonesië en Maleisië al weg. Dat is natuurlijk killing voor de dieren en planten die in het regenwoud leven. En vergeet niet hoe belangrijk het regenwoud is voor het evenwicht van de aarde.

Daarom zegt The Flower Farm: “Genoeg is genoeg, Eat Plants, Not Palm!”

Regenwouden bedekken 7% van onze planeet maar zijn verantwoordelijk voor 80% van de biodiversiteit. Daarmee zijn deze oerwouden essentieel voor het voortbestaan van de aarde zoals we die kennen. Wanneer je denkt “Ach, dat valt wel mee” dan zit je goed mis. Uitgestorven planten en dieren komen niet meer terug. We zijn ons onvoldoende bewust van de effecten die ontbossing heeft. Maar ondertussen maken we de aarde stelselmatig stuk.

Geen palmolie maar shea boter. In shea boter hebben we een duurzaam alternatief gevonden. Shea boter is een plantaardige olie die afkomstig is van de noten van de Karité boom. En voor deze boom wordt geen boom gekapt. Hij groeit gewoon in het wild op de Afrikaanse savanne.

Gemaakt op een manier zoals je het thuis ook kunt maken. Flower Farm is gemaakt zonder conserveermiddelen, 100% plantaardig en met alleen maar natuurlijke ingrediënten.

Eén gezin van 4 mensen kan al in 1 jaar tijd 30m2 regenwoud redden. Met iets heel kleins zoals een margarine kun je helpen aan iets heel groots: ontbossing helpen stoppen. Hoe? Reken even mee: we nemen een gemiddeld gezin van 4 personen die dagelijks elk 3 boterhammen met steeds de aanbevolen hoeveelheid van 10 gram margarine smeren. Margarine met een palmoliegehalte van 30%.

4 (pers) x 3 (boterham) x 7 (dagen) x 52 (weken) x (10gram/1000) x 30% = 13,104 kg palmolie

1 hectare = 10.000 m2 = 5000kg palmolie per jaar.

13,103/5000 x 10.000 = 26,2 m2

Indien datzelfde gezin ook nog bakt in The Flower Farm bakken zonder palmolie, dan komt het per gezin rond/boven de 30 m2

Flower Farm heeft dezelfde prijs als een als gewone margarine. Ondanks dat Shea boter veel duurder is dan Palmolie willen we dat iedereen gemakkelijk kan switchen van gewone margarine naar palmolievrije margarine. Daarom is de prijs gelijk aan die van de margarine die je nu koopt.

Flower Farm smeren zonder palmolie 225 grs. Kuip : 1,49

Flower Farm smeren zonder palmolie 275 grs. Kuip. : 2,29

Flower Farm bakken zonder palmolie 450 ml. fles : 2,29

Flower Farm is medio augustus verkrijgbaar bij alle grote supermarkten in Nederland en zal worden ondersteund met een nationale TV campagne.