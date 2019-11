Reclame Code Commissie: anti-palmolie campagne The Flower Farm is misleidend

De Reclame Code Commissie (RCC) vindt de anti-palmolie campagne van het nieuwe margarinemerk The Flower Farm misleidend, onjuist en ongenuanceerd. The Flower Farm handelt zowel in strijd met de Nederlandse Reclame Code als met de Milieu Reclame Code, en moet de verpakkingen, televisiecommercial, video, socialmediaberichten en website aanpassen.

Bezwaar RCC

De RCC vindt alle claims die suggereren dat voor palmolie (alle) tropisch regenwoud moet worden verwoest onjuist en daarom misleidend. Dat geldt ook voor de claim dat palmolie dieren (o.a. orang-oetans) uitroeit. De rekensom dat een consument elk jaar 30m2 regenwoud spaart als hij de margarine van The Flower Farm gebruikt, is in strijd met de Milieu Reclame Code. Om de misleiding te stoppen moet The Flower Farm de tekst op de verpakking over het verwoesten van regenwoud door palmolie aanpassen. Dat geldt ook voor de televisiecommercial, de kindertekeningvideo die wordt gebruikt in de campagne, de filmpjes met teksten op Instagram en Facebook en diverse teksten op de website.

Steun NGO’s

De RCC stelt hiermee de European Palm Oil Alliance (EPOA) in het gelijk. EPOA had een klacht ingediend over de manier waarop het nieuwe Nederlandse margarinemerk The Flower Farm inspeelt op de behoefte van consumenten om duurzame keuzes te maken. EPOA werd in de procedure ondersteund door een aantal maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor duurzame palmolie, te weten Solidaridad, Orangutan Land Trust en IDH (Initiatief Duurzame Handel).

NGO’s: boycot is geen duurzame oplossing

Nico Roozen van Solidaridad: “Wij zijn erg blij met deze uitspraak. De anti-palmoliecampagne van The Flower Farm polariseert en biedt geen duurzame oplossing die breed gedragen wordt. Terecht stelt de Reclame Code Commissie dat ongenuanceerde en eenzijdige beeldvorming om consumenten wakker te schudden geen rechtvaardiging is voor misleiding”.

Wetenschap: boycot geen oplossing

Ook in wetenschappelijke kring wordt onderschreven dat een boycot van palmolie geen oplossing is. Professor dr.ir. Otto Hospes, van Wageningen University & Research: “The Flower Farm kan zijn beloftes in hun campagne totaal niet waarmaken. Als je palmolievrije margarine gebruikt moet je niet de illusie hebben het regenwoud van de ondergang te redden. Het zou veel beter zijn als The Flower Farm duurzaam gecertificeerde palmolie zou gebruiken in hun producten”.

Nederland koploper

In Nederland benadrukt ook MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten – al jaren: Het beste alternatief voor palmolie is duurzame palmolie. Frans Claassen, directeur van MVO en voorzitter van EPOA voelt zich gesteund door de uitspraak en benadrukt: “Er zijn nog steeds uitdagingen bij de productie van palmolie, maar Nederland is koploper in Europa als het gaat om het gebruik van duurzame palmolie. Consumenten moeten weten hoe het verduurzamen van de palmolieproductie op wereldschaal wordt aangepakt, en waarom een boycot niet werkt”.

Belang van duurzame palmolie

EPOA is ervan overtuigd dat duurzaam geproduceerde palmolie bijdraagt aan de oplossing van vraagstukken zoals de wereldvoedselvoorziening, de bescherming van de biodiversiteit en de sociaal-economische ontwikkeling van kleine boeren. Vanuit het marketingprincipe van ‘vraag creëert aanbod’ doet EPOA een beroep op voedingsmiddelenproducenten en supermarkten om alleen nog duurzaam geproduceerde palmolie te verwerken. Op dit moment is de vraag naar duurzame palmolie kleiner dan het aanbod.