The Flower Farm lanceert vandaag haar eerste product voor kinderen. Opgroeien zonder palmolie ligt vanaf vandaag in 688 Jumbo-winkels in Nederland en België. Dit nieuwe product van het snelgroeiende merk is speciaal ontwikkeld om te voorzien in de essentiële vetten, vitamines en calciumbehoeften van opgroeiende kinderen. Met het nieuwe product wil The Flower Farm nog meer huishoudens laten overstappen op palmolievrije margarine.

Jonge kinderen krijgen vaak te weinig goede vetten binnen, terwijl gezonde onverzadigde vetten juist heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen in de groei. “Het besmeren van je boterham met margarine is een eenvoudige manier om meer goede vetten binnen te krijgen. Het is een bron van belangrijke vitamines en bevat het extra calcium voor de tanden en botten”, zegt Marcel van Wing, oprichter van The Flower Farm, dat zich inzet voor het behoud van het regenwoud. “Geen ander product in de supermarkt bevat zoveel essentiële vetten en is speciaal ontwikkeld voor opgroeiende kinderen.”

Impact vergroten en bewustwording

Net als bij de andere producten van The Flower Farm dragen de consumenten van het nieuwe product bij aan het behoud van het regenwoud, aangezien opgroeien zonder palmolie ontbossing van regenwoud tegengaat. Gewone margarine bestaat voor 30 tot 40 procent uit palmolie. Daarmee is margarine een van de grootste afnemers van palmolie, afkomstig van de oliepalm. Om al die palmolie te produceren wordt er heel veel regenwoud gekapt. Het alternatief kokosolie dat tegenwoordig wel wordt gebruikt, gaat ontbossing ook niet tegen. Van Wing: “Als je écht impact wil maken, moet je voor iedere margarinegebruiker een palmolievrije optie aanbieden. Daarom hebben we nu een margarine ontwikkeld speciaal voor de behoeften van opgroeiende kinderen. Huishoudens met jonge kinderen smeren relatief veel boterhammen, dus wij vergroten met dit nieuwe product onze impact. Bovendien dragen ouders hiermee op een positieve manier bij aan de bewustwording van de nadelige effecten van het gebruik van palmolie bij de generatie van de toekomst.”

Albert Heijn

Voor de productie van de margarine wordt geen palmolie, maar sheaboter gebruikt. Sheaboter is een plantaardige olie die afkomstig is van de noten van de Karité-boom, die groeit in de Afrikaanse savanne en hiervoor niet wordt gekapt. Bovendien kent het product alleen maar natuurlijke ingrediënten, zonder conserveermiddelen. Het is honderd procent plantaardig. In de loop van het jaar zal Opgroeien zonder kinderen ook beschikbaar zijn bij andere retailers. Zo ligt het product op korte termijn ook in de winkels van Albert Heijn.

Over The Flower Farm

The Flower Farm is in 2019 opgericht door Marcel van Wing en heeft als missie om wereldwijd aanjager te zijn van het tegengaan van ontbossing van het regenwoud die veroorzaakt wordt door de aanleg van palmolieplantages. Het Nederlandse bedrijf levert palmolievrije producten, zoals margarine en bak- en braadboter. Het assortiment van The Flower Farm is in de afgelopen jaren uitgebreid met hazelnootpasta en twee soorten pindakaas, een duopasta en een pasta van melkchocolade. Behalve in Nederland is The Flower Farm ook actief in België (via supermarktketen Delhaize) en Engeland (via supermarktketen Sainsbury’s).