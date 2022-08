Met de introductie van een palmolievrije hazelnootpasta opent The Flower Farm een nieuw front in haar strijd tegen de ontbossing van het regenwoud. De pasta is vanaf 1 september als eerste verkrijgbaar bij de supermarkten van Albert Heijn.

De Hazelnootpasta van The Flower Farm staat qua prijs en kwaliteit op dezelfde hoogte als de allergrootste merken in dit segment.

‘Goed nieuws voor al diegenen die zich in de afgelopen jaren zijn gaan beseffen dat we onze planeet een handje helpen als we minder palmolie gebruiken. Eindelijk komt The Flower Farm met een lekkere, smeuïge hazelnootpasta die niet onderdoet voor de gevestigde merken in dit segment. Alleen, wij gebruiken geen palmolie en daar worden steeds meer mensen blij van,’ zegt een opgetogen Marcel van Wing de grote motor achter The Flower Farm.

Daarmee past de pasta heel goed binnen de missie van The Flower Farm met lekkere palmolievrije producten om de ontbossing van het tropisch regenwoud tegen te gaan.

De impact van hazelnootpasta op de productie van palmolie is groot. Alleen al in Nederland werd in 2019 33 miljoen kilo hazelnoot- en chocopasta van de verschillende merken verkocht. Die pasta bestaat gemiddeld voor 20 procent uit palmolie. Kortom jaarlijks verdwijnt er zo’n 6,6 miljoen kilo palmolie in de diverse potjes. Een hectare palmolieplantage levert 3800 kilo palmolie op. Dus, voor alleen de Nederlandse productie aan hazelnootpasta is al ruim 1700 hectare palmolieplantage nodig.

‘Zodra je je dat realiseert kun je niet stil blijven zitten. Dan moet ik gewoon aan de slag. En dan is het prachtig dat we met een beetje puzzelen een heerlijke hazelnootpasta hebben kunnen ontwikkelen, waar geen gram palmolie aan te pas komt. Ik weet zeker dat we daar heel veel pasta-smeerders heel blij mee gaan maken.’

Van Wing: ‘En voordat mensen zeggen. Ho, ho maar hoe zit het dan met de cacaopoeder die in de pasta zit? Is die wel duurzaam? Het antwoord daarop is: Ja. De cacaopoeder wordt ingekocht via Tony’s Open Chain, waardoor we zeker weten dat er alles aan wordt gedaan om iedere cacaoboon zo duurzaam en ontbossingsvrij mogelijk te telen’

De hazelnootpasta is het tweede palmolievrije product dat onder de paraplu van The Flower Farm in de schappen verschijnt. In augustus 2019 lanceerde het merk, dat als missie heeft om de ontbossing van tropisch regenwoud als gevolg van de aanleg van palmolieplantages te stoppen, de eerste palmolievrije margarine. Inmiddels is deze margarine een groot succes en groeit het in een krimpende margarinemarkt tegen de verdrukking in.

Uit onderzoek blijkt dat de consument liever kiest voor palmolievrije producten en helemaal als deze qua prijs en kwaliteit kan concurreren met de traditionele merken.

Van Wing is van oorsprong reclameman, en dat zal Nederland merken. De introductie van de nieuwe hazelnootpasta wordt de komende weken groots ondersteund door tv-commercials, outdoor-reclame en social mediacampagnes. ‘We pakken groots uit. Wellicht een beetje over the top. Het is immers maar hazelnootpasta. Maar ik wil dat we nog voor het einde van jaar kunnen zeggen dat we 225.000 kilo palmolie bespaard hebben. En dan moet je nu even blazen.’ legt Van Wing met een knipoog uit.