Van “3.49? Gemaakt door kinderen zeker?” tot “Krijgt de maker van deze sweater wel fatsoenlijk betaald?”: het zijn vragen waar sommige mensen mee rondlopen bij het zien van lage prijzen. Zeeman roept in zijn nieuwste campagne klanten op om niet te blijven rondlopen met dergelijke vragen, maar ze gewoon aan Zeeman te stellen.

Lage prijzen roepen soms vragen op

Er zijn nog steeds mensen die vragen hebben bij het zien van lage prijzen. Of kindershirts en hoodies die in de winkels liggen wel op een verantwoorde manier zijn gemaakt en of een keurmerk wel écht te vertrouwen valt.

Doordat Zeeman zuinig is op mensen, middelen, milieu en maatschappij kan het goede en goedkope kleding en textiel aanbieden. Zeeman wil volledig transparant zijn over hoe en waar de producten worden gemaakt. Om hier maximale openheid over te geven, roept Zeeman klanten op om iedere vraag over de kleding en het textiel van de retailer gewoon te stellen. “We geloven oprecht dat het goed is iedereen mee te nemen in onze dilemma’s en de stappen die we zetten. We willen het daarom makkelijker en toegankelijker maken voor mensen om hun vragen aan ons te stellen”, aldus Zeeman.

Op iedere vraag een antwoord

Zeeman zet al jaren grote stappen vooruit, maar beseft ook dat het nog veel beter kan en moet. Klanten kunnen nu al hun vragen rechtstreeks naar het MVO-team van Zeeman mailen, maar vanaf vrijdag 3 maart staat er ook op de website van Zeeman een speciale permanente vraag- en antwoordpagina waarop je eenvoudig je vraag kunt delen en tegelijk kunt zien of jouw vraag al eerder door iemand gesteld is. Zeeman heeft een team van medewerkers klaarstaan om elke vraag zo eerlijk en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Hoe snel Zeeman met een antwoord komt, ligt aan het aantal vragen dat binnenkomt en hoe ingewikkeld ze zijn.

“Hoeveel water kost het maken van dit T-shirt?”

In de Zeeman-campagne komen drie vragen voor: “3.49? Gemaakt door kinderen zeker?”, “Hoeveel water kost het maken van dit T-shirt?” en “Krijgt de maker van deze sweater wel fatsoenlijk betaald?”. Deze vragen verschijnen op kleding uit de nieuwe collectie basics van Zeeman die steeds meer gemaakt wordt van meer duurzaam katoen. De collectie bestaat uit T-shirts in nieuwe kleuren, maar ook uit hoodies, joggings, sokken en sweaters, allemaal van zacht katoen. De nieuwe – weliswaar onbedrukte – collectie basics ligt vanaf vrijdag 3 maart in de winkels en webshop van Zeeman.

De campagne loopt vanaf 3 maart in de zeven landen waar Zeeman actief is: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Het jaarlijkse MVO-rapport van Zeeman zal gepubliceerd worden in mei.