Zeeman komt op 11 november met een gloednieuwe collectie van hun #basicz lijn. De unisex collectie is er in drie nieuwe kleuren en met nieuwe relaxte items. Alles van 100% katoen. En zoals altijd voor de laagst mogelijke prijs. Nieuw zijn de ongeverfde items, ofwel undyed. Doordat ze niet geverfd zijn, veroorzaken ze minder impact op het milieu.

Stijlvolle unisex-basics

De #basicz collectie bestaat uit sweaters, comfortabele joggingbroeken, T-shirts en hoodies met een boxy fit. Nieuw in de collectie zijn pulli’s, en beanies. Alle items zijn afgewerkt met stijlvolle details, zoals een geborduurd anker op de mouw, of dubbele stiksels op de schouders. De collectie komt in drie nieuwe seizoenskleuren en is gemaakt van 100% katoen.

Undyed

Naast de kleuren bruin en bordeaux is de collectie voor het eerst ook in een ongeverfde kleur verkrijgbaar. De natuurlijke kleur van katoen. Door de items niet te verven, is er bespaard op energie en op water. Ook is er geen gebruik gemaakt van chemische middelen. En dat is zuinig, net als Zeeman.

Zuinig

Zeeman is zuinig op mensen, milieu en maatschappij. Zo startte Zeeman onder andere vorig jaar met de verkoop van tweedehandskleding en kledinginzameling onder de naam RESALE. Ook werd de textielsuper tijdens de Retailer Of The Year verkiezingen uitgeroepen tot Sustainable Retailer van het jaar 2021-2022. Met de nieuwe undyed producten is Zeeman extra zuinig op het milieu. De items van undyed cotton zijn te herkennen aan het groene undyed logo. Meer over het Zuinig-beleid van Zeeman is te lezen in het MVO-verslag van 2021.

De #basicz collectie heeft een maatbereik van maat XS tot XXL. Prijzen variëren van 2,99 tot 16,99 euro. De collectie is vanaf 11 november verkrijgbaar in de winkel en online via zeeman.com