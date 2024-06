Vandaag presenteert Zeeman met trots het MVO-jaarverslag van 2023. Een jaar waarin opnieuw belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van duurzaamheid, leefbaar loon en circulariteit. Zo bestaat Zeemantextiel voor een steeds groter deel uit duurzamere materialen, kunnen klanten in ruim 1000 winkels gebruikte kleding inleveren en betaalt Zeeman in steeds meer textielfabrieken een leefbaar loon. Ook werd Zeeman door de Transparantiebenchmark uitgeroepen tot de meest transparante retailer van Nederland.

‘Krijgt de maker van dit t-shirt wel fatsoenlijk betaald?’ ‘Hoe houdt Zeeman zicht op veilige arbeidsomstandigheden in de keten?’. Dit soort vragen spelen bij zowel journalisten als bij iedereen die wel eens kleding koopt. In het kader van transparantie organiseerde Zeeman bij de presentatie van het MVO-verslag een webinar waarbij zowel journalisten als klanten vrijuit vragen konden stellen aan Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman. Tijdens dit webinar werden veel vragen gesteld over de inspanningen van Zeeman op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transparantie

“Het feit dat we zijn uitgeroepen tot meest transparante retailer van Nederland, is een groot compliment voor alles waar Zeeman voor staat”, zegt Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman. “Dat we vandaag in gesprek zijn gegaan met onze klanten en hun vragen beantwoord hebben, past goed in deze strategie waarin we eerlijk willen laten zien waar we staan, waar onze ambities liggen en welke dilemma’s er zijn.”

“We hebben in 2023 opnieuw belangrijke stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We realiseren ons steeds meer dat, hoewel we al jarenlang bezig zijn met het verduurzamen van de keten in alle opzichten, we een enorme opdracht hebben. En, we hebben nóg een belangrijke ambitie: we vinden dat basistextiel bereikbaar en beschikbaar moet blijven voor iedereen. Want baby’s en kinderen blijven uit hun kleding groeien. En we hebben allemaal sokken en ondergoed nodig. De uitdaging is om die twee grote ambities met elkaar in balans te brengen.”

Eerlijk basistextiel toegankelijk houden

Zeeman heeft al sinds de oprichting oog voor duurzaamheid. CEO Erik-Jan Mares: “Ons assortiment is niet trendgevoelig en onze klanten kunnen lang met onze producten doen. Onze missie is: eerlijk geproduceerd basistextiel toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen, met aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Wij noemen dat bij Zeeman: Zuinig vanuit het hart.”

De belangrijkste punten uit het Zeeman MVO-jaarverslag 2023:

Zeeman is door de Transparantiebenchmark uitgeroepen tot de meest transparante retailer van Nederland en staat overall in de top 10

Sinds begin dit jaar betaalt Zeeman een leefbaar loon in 10 textielfabrieken (in 2022 waren dat er nog 5)

Gebruikte kleding kan bij 1043 Zeeman-winkels worden ingeleverd. Samen met Stichting Het Goed geeft Zeeman deze kleding een tweede leven.

Zeeman-textiel bestond in 2023 voor 71% uit duurzamere materialen (in 2022 was dit nog 53%)

93% van alle katoenen kleding en textiel bij Zeeman bestaat uit duurzamer katoen (in 2022 was dit nog 75%)

13% van de Zeeman-textielcollectie bestaat uit gerecycled materiaal (in 2022 was dit 4,6%)

Nulmeting milieu-impact

Zeeman wil in alle opzichten zuinig zijn; op mens, milieu, middelen en maatschappij. In 2023 is de retailer daarom gestart met een nulmeting over 2022 om inzicht krijgen in de milieu-impact binnen de hele keten, van fabriek tot en met de winkel. De nulmeting heeft veel inzicht gegeven en zet aan tot het waarmaken van de ambities. Zo gaat Zeeman bij het aflopen van energiecontracten standaard over op groene stroom, is de retailer gestart met het verduurzamen van zeetransport, wordt de verkoop van tweedehandskleding (Resale) verder uitgebreid en krijgen nieuwe winkels schuifdeuren die bijdragen aan energiebesparing.

34.109 kledingstukken ingezameld

De laatste jaren zet Zeeman fors in op projecten rondom circulariteit. In 2022 bestond 4,6% van de textielcollectie uit gerecycled materiaal, in 2023 is dit gegroeid naar 13%. Ook is het in 1043 winkels mogelijk om gebruikte kleding in te leveren. Zo werden er in 2023 34.109 kledingstukken ingezameld, die in samenwerking met stichting Het Goed een tweede leven krijgen.

In 2023 heeft Zeeman voor het eerst in haar winkels producten aangeboden die gemaakt zijn van gerecycled textiel. In 2024 wil het bedrijf de circulaire collectie verder uitbreiden en in meer winkels aanbieden.

Fair Wear en Leefbaar loon

Als familiebedrijf vindt Zeeman het vanzelfsprekend om in de fabrieken aan goede arbeidsomstandigheden te werken. Zeeman laat deze inspanningen jaarlijks onafhankelijk controleren, en scoorde in het afgelopen jaar bij Fair Wear een ‘Good’.

In 2019 is Zeeman in Pakistan gestart met het leefbaar loon-programma. In 2022 is dit uitgebreid met vier fabrieken in Bangladesh, India en Turkije, die samen 12% van de totale inkoopwaarde in textiel vertegenwoordigen. Hierbij wordt het verschil tussen het minimumloon en het leefbaar loon – waarvan werknemers een gezin kunnen onderhouden – aangevuld door Zeeman. In 2023 zijn deze programma’s geëvalueerd en zijn de voorbereidingen getroffen om het leefbaar loon verder uit te breiden. Per 1 januari 2024 biedt Zeeman een leefbaar loon bij vijf nieuwe leveranciers: één in China, twee in Pakistan, één in Bangladesh en één in India. Deze tien leveranciers zullen naar verwachting eind 2024 25% van de totale inkoopwaarde in textiel vertegenwoordigen.

Samenwerking met stakeholders

CEO Erik-Jan Mares: “We kijken terug op een jaar met belangrijke stappen. Maar we realiseren ons dit jaar meer dan ooit dat we het niet alleen kunnen. Met ruim 1350 winkels is Zeeman niet groot genoeg om de hele textielindustrie te verduurzamen. Daarom zoeken we nadrukkelijk naar samenwerkingen met andere partijen, en staan we altijd open voor kritische vragen en goede ideeën. Want we zijn op het juiste spoor, maar hebben nog een lange weg te gaan.”