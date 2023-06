“Krijgt de maker van deze sweater wel fatsoenlijk betaald?” En: “Hoeveel water kost het maken van dit shirt?” Zeeman publiceerde dezae week met trots het MVO Jaarverslag van 2022. Er zijn in dit roerige jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van leefbaar loon en het verduurzamen van de producten. Ook is Zeeman in meerdere winkels begonnen met de verkoop van tweedehandskleding, waarmee 33.000 kilo CO2 werd bespaard.

De belangrijkste punten uit het Zeeman MVO-jaarverslag 2022:

4 nieuwe leefbaar loon programma’s gestart in Bangladesh, India en Turkije

33.000 tweedehands kledingstukken verkocht

75% van de totale katoenconsumptie is duurzamer vergeleken met 59% in 2021

Leefbaar loon

In 2022 heeft Zeeman grote stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is het bedrijf nieuwe leefbaar loon programma’s gestart in 4 fabrieken in Bangladesh, India en Turkije. In die landen is het niet altijd mogelijk om rond te komen met het minimumloon. Zeeman vult het salaris van de lokale medewerkers aan zodat zij beter in hun levensbehoeften kunnen voorzien. Ook werd in 2022 hard gewerkt aan het uitbreiden van het Pakistan Akkoord, waarmee samen met partners verregaande stappen gezet worden om de veiligheid en leefomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Zeeman heeft dit akkoord in januari 2023 ondertekend.

Tweedehands kleding

Daarnaast is Zeeman in 2022 gestart met het inzamelen van tweedehandskleding in alle Nederlandse winkels. Het bedrijf verkoopt inmiddels tweedehands kleding in zes Nederlandse en twee Belgische winkels. Dit is een succes: Zeeman verkocht 33.000 tweedehands kledingstukken. Hiermee is ruim 33.000 kilo CO2 bespaard. Zeeman wil het inzamelen en verkopen van tweedehands kleding in 2023 verder uitbreiden.

Ook is het aandeel in duurzamere materialen gegroeid. In 2022 bestond de katoenconsumptie van Zeeman voor 75% uit duurzamer katoen. Daarnaast bestond 53% van de totale collectie uit duurzamere materialen, zoals gerecycled polyester en duurzamere viscose. In 2021 was dit nog 39%.

Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman: “Dit zijn mooie stappen, waar we mee verder kunnen en die ook niet onopgemerkt zijn gebleven. Zo scoorden we een ‘goed’ op de Fair Wear Brand Performance Check en steeg Zeeman naar de top vijftien in de Fashion Transparency Index. Tegelijkertijd zijn er nog grote uitdagingen, die we niet uit de weg gaan. Daar zijn we eerlijk over in dit

rapport. We kunnen het niet alleen. Daarom vinden we het belangrijk dat er internationale wetgeving komt op het gebied van duurzaam ondernemen. Want hoe meer partijen meedoen, hoe meer impact we samen kunnen maken.”

Vooruitblik voor 2023

Zeeman verwacht dat de maatschappij voor een langere periode te maken krijgt met uitdagende macroeconomische en mondiale ontwikkelingen.

Erik-Jan Mares: “Ondanks deze verwachtingen blijven we ons de komende jaren inzetten voor een leefbaar loon in de keten. Daarnaast willen we verdere stappen nemen om het assortiment te

verduurzamen met behoud van de laagst mogelijke prijs.”

Zeeman wil structureel deel uitmaken van meer huishoudens en mensen op een sociale manier verbinden met het bedrijf.

Klik hier om een samenvatting en het complete MVO-jaarverslag te bekijken en te downloaden.