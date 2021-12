Winnaars Tilburg University Challenge 2021 voor studentondernemerschap in teken van social responsibility

De Tilburg University Challenge van 2021 is op 9 november gewonnen door drie ‘socially responsible’ bedrijfsplannen van studententeams. Tijdens het livestream event ging de Ideation Award naar Anouk van Anrooij en Daniel Gelsing voor hun gezonde, fruitige en kruidige drankje dat ook nog duurzaam is. De Business Ready Award én de Audience Award gingen naar Freek van Litsenburg, die met Bigger Picture Clothing kleding verkoopt die zowel duurzaam in productie is als een grote sociale impact heeft.

De Tilburg University Challenge is een wedstrijd voor ondernemende studenten aan Tilburg University. De wedstrijd biedt studenten de kans om deel te nemen met hun innovatieve en ondernemende ideeën. Tijdens de challenge worden deze ideeën in co-creatie en onder begeleiding van coaches uit het bedrijfsleven uitgewerkt tot een haalbaar en winstgevend businessplan. In de afgelopen maanden hebben 84 teams gewerkt aan de ontwikkeling van een idee tot een bedrijfsidee en misschien zelfs een start-up. 14 teams waren geselecteerd voor de finale. Zij kregen de kans om tijdens de Grand Finale hun idee te pitchen voor een deskundige jury en online publiek. Er waren twee categorieën beschikbaar: Ideation en Business Ready. Het team met de meeste stemmen van het online publiek ontving de Publieksprijs.

Ideation Award

De Ideation Award ging dit jaar naar Anouk van Anrooij en Daniel Gelsing, die de limonadedrank AnDa ontwikkeld hebben. Het drankje moet een het gat in de markt opvullen van alcoholhoudende dranken enerzijds en 0,0 % drankjes anderzijds die vaak veel suiker bevatten. AnDa is een kruidig en fruitg drankje in de vorm van poeder of siroop dat suikervrij is en van natuurlijke producten gemaakt is. Duurzaam, gezond én circulair dus. De jury vond hun idee overtuigend. ‘Het is gebaseerd op goed onderzoek. Het team staat open voor verandering en geïnteresseerd in duurzaamheid’. Anouk van Anrooij (Master Strategic Management: Entrepreneurship) nam de prijs van 2000 euro ontvangst.

Business Ready Award én Audience Award

Freek van Litsenburg van Bigger Picture Clothing was de gelukkige winnaar van zowel de Business Ready Award als de Audience Award. Bigger Picture Clothing biedt een antwoord op de vervuilende kledingindustrie en op de kledingindustrie die weliswaar zegt duurzamer te produceren, maar waarvoor het voor de consument niet zichtbaar is op welke wijze en in welke mate dit geschiedt. Big Picture Clothing verkoopt duurzame kleding met een hoge sociale impact, die 100% transparant is voor de consument. De negatieve impact op het milieu wordt geminimaliseerd door een toeleveringsketen te creëren die duurzaam is, De sociale impact wordt gemaximaliseerd door te zorgen voor schoon drinkwater, onderwijs etc. De jury was zeer enthousiast over dit plan, dat meer is dan een plan ‘Is is already a business!’ Ze prezen het enthousiasme en de zelfverzekerdheid van Freek. Freek van Litsenburg(Master Strategic Management: Consultancy) nam de prijs van resp. 3000,00 en 1000,00 euro in ontvangst.