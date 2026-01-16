Met de plannen van ASML op het gebied van water slaat het bedrijf 2 vliegen in één klap. Het bedrijf wil voor haar nieuw te ontwikkelen campus op BIC Noord gebruik gaan maken van oppervlaktewater in de nabije omgeving. Dit wordt opgewerkt tot de kwaliteit die het bedrijf nodig heeft. Daardoor kan de groei van de bedrijfsactiviteiten worden gefaciliteerd; tegelijkertijd wordt een forse besparing op het gebruik van drinkwater gerealiseerd. Het waterplan was één van de onderwerpen die centraal stonden tijdens het werkbezoek van Minister Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) aan ASML. Ook is gesproken over de bereikbaarheid van de ASML-campus in Veldhoven. Het bezoek is georganiseerd door VEMW en ASML.

Drinkwaterbesparing

De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor ASML. Water wordt gebruikt voor koeling van systemen en gebouwen en voor processen die ultra zuiver water nodig hebben. De toekomstige groei van ASML zal er, ondanks de waterbesparingsstrategie, toe leiden dat er meer water nodig is. Door een andere bron, oppervlaktewater, aan te wenden is er veel minder drinkwater van Brabant Water nodig. Dat is goed nieuws aangezien de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant, net als in andere regio’s, in toenemende mate onder druk staat. ASML zet verder in op efficiënt watergebruik en waterhergebruik. De plannen van ASML liggen in lijn met het Nationale Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing.

Waterkoker

Het werkbezoek van Minister Tieman werd afgesloten met een bezoek aan de ‘waterkoker’. Dit is een voorziening die ervoor zorgt dat overtollig water snel kan worden afgevoerd waardoor het bedrijventerrein en de omgeving daar geen last van ondervinden. Door klimaatverandering wordt de kans op zware piekbuien steeds groter. Dit kan leiden tot wateroverlast. Door de aanleg van de waterkoker blijven de gevolgen daarvan beperkt. Het project is gerealiseerd door ASML in samenwerking met de gemeente Veldhoven en Waterschap de Dommel.

