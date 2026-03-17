Vandaag hebben TNO en een consortium van toonaangevende organisaties een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een Power‑to‑X (P2X) campus in Tilburg. De samenwerking vormt een open innovatie‑ecosysteem gericht op onderzoek, ontwikkeling en industrialisatie van groene energieconversietechnologieën over de volledige waardeketen. De scope kijkt verder dan waterstof en omvat ook CO, methaan en andere duurzame chemicaliën.

De ondertekeningsceremonie op 12 maart jl. vond plaats in Tilburg en bracht tien belangrijke partners samen. De intentieverklaring is ondertekend door TNO, Gemeente Tilburg, Provincie Noord‑Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Tilburg University, TU/e (EIRES), Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, ondernemersorganisatie FME, netwerkorganisatie World Class Maintenance en Bosch Thin Metal Technologies.

“TNO is vanaf het prille begin betrokken bij de Power‑to‑X‑activiteiten van Bosch in Tilburg. Het is mooi om te zien hoe dit initiatief een volgende stap zet in open innovatie en wij zijn blij partner te zijn. Met onze toegepaste onderzoekskennis helpen we de volgende generatie groene energieconversietechnologieën te ontwikkelen. Het samenwerkingskarakter van deze campus overbrugt de kloof tussen wetenschappelijke ontdekking en industriële toepassing, waardoor de implementatie van duurzame oplossingen versnelt.” -Richard Braal, Divisiedirecteur EMT Industrie, TNO

Een samenwerkend ecosysteem voor groene energieconversie

De beoogde campus wordt een dynamisch ecosysteem voor Power‑to‑X‑technologieën. P2X maakt de omzetting mogelijk van hernieuwbare elektriciteit naar flexibele, opslagbare energiedragers en chemische grondstoffen—zoals waterstof, duurzame brandstoffen en CO‑gebaseerde producten. De campus geeft nadrukkelijk prioriteit aan robuuste industrialisatie en praktische toepassing, zodat oplossingen gereed zijn voor implementatie over de volledige P2X‑keten: van opwek en conversie tot opslag en gebruik.

“Deze intentieverklaring markeert een cruciaal moment voor Bosch en voor de bredere groene energietransitie. Door deze campus in Tilburg op te richten, benutten we onze bestaande sterktes en creëren we een krachtige samenwerkingsomgeving om de industrialisatie van Power‑to‑X‑technologieën te versnellen. Wij geloven dat een open innovatie‑ecosysteem, gericht op de gehele waardeketen en diverse duurzame grondstoffen, essentieel is om de ambitieuze decarbonisatiedoelen van Europa te behalen.” – Han‑Hein Spit, Senior Vice President, Bosch Thin Metal Technologies

Versnelling van decarbonisatie en realisatie van Europese ambities

Groene energieconversie stabiliseert energiesystemen, maakt grootschalige integratie van hernieuwbaar mogelijk en versnelt de elektrificatie en moleculaire verduurzaming van industrie en mobiliteit. Met de Tilburgse campus willen de partners ecosystemen en ketens bouwen die nodig zijn om Europese ambities waar te maken.

Innovatie‑ en logistiekknooppunt

De locatie in Tilburg biedt belangrijke voordelen voor de P2Xcampus:

Gelegen in een bloeiend innovatie‑ en logistiek gebied binnen de ARRRA‑regio (Antwerpen – Rotterdam, Rijn, Ruhr Area), met uitstekende connectiviteit.

Strategische toegang tot infrastructuur. Nabij groene energie‑infrastructuur, haven‑ en mobiliteitsknooppunten en industriële clusters, dicht bij het hart van de Europese chemische industrie, met sterke kansen voor samenwerking en opschaling.

Nabijheid van onderwijs en onderzoek. Dicht bij TU/e, TU Delft, Wageningen University & Research, TNO en High Tech Campus Eindhoven, wat kennisuitwisseling en talentontwikkeling stimuleert.

“Tilburg is trots gastheer te zijn van deze innovatieve campus, die zal uitgroeien tot een baken voor groene energieconversie. Dit initiatief sluit aan bij onze inzet voor duurzaamheid en economische ontwikkeling. We kijken uit naar de doorbraken, de banen en de positieve impact die deze samenwerking zal brengen voor onze gemeenschap en daarbuiten.” – Bas van Pol, Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Economie, Omgevingskwaliteit en Cultuur, Gemeente Tilburg

Voortbouwen op bestaande sterktes, open innovatie mogelijk maken

De campus start niet vanaf nul. De locatie fungeert al als centrum voor pre‑ontwikkeling van waterstof‑elektrolyse‑stacks van Bosch en heeft een samenwerkingsovereenkomst met eChemicles (Hongarije) voor de ontwikkeling en levering van een co‑stack.

De expertise van Bosch in high‑tech dunne metalen producten wordt ingezet voor onder andere bipolaire platen voor brandstofcellen en elektrolysers. De site beschikt over uitstekende testfaciliteiten, hoogwaardige fabrieksinfrastructuur, de benodigde vergunningen voor het gebruik van chemicaliën en een krachtige stroomaansluiting. Dat vormt een robuuste basis voor de campus.

De campus commit­teert zich aan open innovatie. In een gedeelde omgeving komen industrie, start‑ups en kennisinstellingen samen in co‑creatieruimtes, pilotfaciliteiten en geavanceerde laboratoria.

De ambitie is om het volledige spectrum van groene energieconversie te adresseren, met een blik voorbij waterstof, inclusief conversie van CO, methaan en andere waardevolle hulpbronnen naar duurzame producten.

“Noord‑Brabant loopt voorop in innovatie, en deze Power‑to‑X‑campus verstevigt onze positie. Door industrie, kennisinstellingen en overheid samen te brengen, creëren we een vruchtbare bodem voor duurzame oplossingen die ten goede komen aan onze provincie, Nederland en de Europese Unie.” – Provincie Noord‑Brabant

Een brede alliantie

De ondertekenaars brengen industriële expertise, overheidssteun, onderzoekscapaciteit en onderwijs samen: