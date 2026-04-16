Lenteland start een nieuwe boerderij aan de rand van Tilburg. Op 13 hectare verarmde zandgrond bouwen drie boeren aan een bedrijf dat de bodem herstelt, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, met boomgaarden, een tuinderij en akkerbouw. Mensen uit de omgeving kunnen er klant, vrijwilliger én mede-eigenaar worden. Klein Tilburg is de zevende boerderij die Lenteland helpt opstarten. Op elke boerderij wordt actief gemeten hoe de bodem en de biodiversiteit zich ontwikkelen en wat de plek doet voor mensen in de buurt. In de regio rondom de eerdere Lenteland boerderijen is zichtbaar hoe verarmde percelen stap voor stap herstellen: meer bodemleven, terugkerende vogels en insecten, gezonde gewassen.

Eline Veninga, chef de mission bij Lenteland: “Met Klein Tilburg hebben we er een bijzondere plek bij, vlak bij de stad en toch midden in het groen. We hebben een boeren-team gevonden met kennis van ecologie en voedselproductie, maar ook met de sociale drive, Brabantse roots en de handen om er letterlijk een mooie plek van te maken.”

De boerderij wordt gerund door drie boeren met verschillende achtergronden. Merte Loonen heeft meer dan 20 jaar ondernemerservaring, groeide op in de omgeving en kent het lokale netwerk goed. Niels Jansen werkte meerdere jaren als tuinder – ook eerder op een Lenteland boerderij – en heeft een achtergrond in financiën. Febe de Jong heeft een juridische opleiding, werkte drie jaar op regeneratieve boerderijen in Spanje en heeft uitgebreide kennis van houtige gewassen en de bodem.

Bodemherstel als vertrekpunt

Klein Tilburg ligt aan de westkant van Tilburg, in Stadsbos013 en nabij de Reeshof, en maakt deel uit van het publiek toegankelijke Landgoed De Groene Kamer. De percelen bestaan uit intensief bewerkte zandgrond. Niels Jansen, boer Klein Tilburg: “Het is droge zandgrond, behoorlijk verarmd. Het weer vruchtbaar maken zie ik als een mooie uitdaging. Bij andere Lenteland boerderijen heb ik gezien dat het kan.”

In maart 2026 start de groentetuin van 0,3 hectare, waarbij de bodem een laag compost krijgt en daarna zo min mogelijk wordt bewerkt. In het najaar worden de eerste rijen fruit- en notenbomen geplant. Op de akkers wordt straks onder meer graan geteeld.

Wekelijks groente halen

Klein Tilburg werkt met een winkelabonnement voor groenten, waarbij buurtbewoners een heel seizoen wekelijks producten uit komen zoeken in de boerderijwinkel. De boerderij kan straks groenten leveren aan ruim 200 gezinnen. Ook andere producten, van de dieren of de akkers, worden straks verkocht in de eigen winkel. Febe de Jong, boer Klein Tilburg: “Met een deel van de oogst willen we straks onze eigen producten maken, zoals bier en pannenkoekenmix.”

Grond als gemeenschappelijk bezit

Klein Tilburg is een gemeenschapsboerderij. Naast klant en bezoeker kunnen mensen ook mede-eigenaar worden door mee te investeren in de boerderij. Daarmee wordt de grond gemeenschappelijk bezit, voor altijd bestemd voor regeneratieve landbouw. Eline Veninga, chef de mission Lenteland: “Dat is het model van Lenteland. Zo zorgen we dat de grond om ons heen weer in handen komt van de gemeenschap, en blijft, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.”