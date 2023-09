‘Leo’, de Battery Life Extender van de Nederlandse groene startup Liion Power is nu verkrijgbaar via Kickstarter. Binnen een week na de launch op 12 september ontving de startup al ongeveer €100.000,- aan pre-orders. Dit betekent dat het slimme apparaatje dat batterijen in laadbare elektronica duurzaam oplaadt op de markt komt. Een mijlpaal voor de jonge ondernemers Jardo Stammeshaus (28) en Reuben Moore (32), die verbonden zijn aan de VU StartHub Amsterdam. Na jaren van ontwikkeling en het winnen van diverse aanmoedigingsprijzen, waaronder de Green Challenge (2021) en de Innovatiefste Student van Nederland (2021), is er hard toegewerkt naar dit moment van lancering.

“Wij zien dat voor veel mensen een versleten batterij een belangrijke reden is om een nieuwe smartphone, koptelefoon, laptop of bijvoorbeeld muziekboxen te kopen. Dat is zelfs een groot onderdeel van het verdienmodel van elektronicaproducenten: de batterijen zijn dusdanig ingebouwd dat ze nauwelijks te vervangen zijn en er dus een nieuw apparaat moet worden gekocht. Op die manier wordt de groeiende berg e-waste een steeds groter probleem en daar willen wij met Liion Power iets aan doen.” – aldus de initiatiefnemers.

De ‘USB Battery Life Extender’ zorgt ervoor dat de lithium batterijen in oplaadbare consumenten elektronica slimmer en duurzaamer worden opgeladen. Hiermee wordt de levensduur van de batterij en daarmee van het apparaat met tot wel 50% verlengd. Zo vermindert de Battery Life Extender niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar bij gebruik voor meerdere apparaten is de terugverdientijd slechts enkele maanden.

Achtergrond

In 2020 ontstond het idee voor de Battery Life Extender tijdens een afstudeeronderzoek naar batterij degradatie voor de Master Natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In de jaren die volgden werd het idee verder uitgewerkt en wonnen de initiatiefnemers diverse aanmoedigingsprijzen. Liion Power stond in 2021 in de finale van de duurzaamheidswedstrijd van de Postcode Loterij en won €100.000,- euro. Door die prijs kon er verder aan de ontwikkeling gewerkt worden. Ook won Liion Power een startup groeireis naar Silicon Valley, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (2022). Daar mochten zij hun innovatie pitchen voor o.a. Marc Tarpenning, een van de founders van Tesla. Met de lancering via het platform Kickstarter, een Amerikaans initiatief waarop nieuwe, creatieve uitvindingen en projecten worden gelanceerd om productiekapitaal te verzamelen, hoopt Liion Power op een ruime internationale belangstelling.

Over de initiatiefnemers

Founder Jardo Stammeshaus (1995) won als student de felbegeerde titel ‘Innovatiefste Student van Nederland’ voor zijn idee van de Battery Life Extender na het simultaan afronden van zijn Masters in Natuurkunde (cum laude) en Science Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Co-founder Reuben Moore (1990) is afgestudeerd engineer aan de TU Delft en is tevens bezig met het ontwikkelen van air-to-water technologie, om het groeiende drinkwaterprobleem wereldwijd aan te pakken.

Aan de startup Liion Power werd in de ontwikkelingsfase al aandacht besteed in onder meer de Volkskrant, NRC, Trouw, De Telegraaf, Quote, Linda., Koffietijd en Humberto Tan (Radio 1).

De Kickstarter pagina van Liion Power en de Battery Life Extender is hier te vinden.