Jardo Stammeshaus van Liion Power verkozen tot ‘Innovatiefste student van Nederland 2021’

Jardo Stammeshaus van Liion Power mag zich de ‘Innovatiefste Student van Nederland 2021’ noemen en won de volledig verzorgde trip naar Silicon Valley plus het geldbedrag van €5000,-.

Smartphone batterijen die in een rap tempo volledig opladen en daarna urenlang nutteloos aan de lader blijven liggen. Als het aan de battery life extender van Liion Power ligt is dat verleden tijd. Door slimmer op te laden gaan smartphones aanzienlijk langer mee. Duurzaam én goed voor je portemonnee.

INNOVATE is sinds april dit jaar samen met Quote en Quest op zoek naar de innovatiefste student van Nederland. Meer dan 100 studenten van hogescholen en universiteiten uit heel Nederland stuurden initiatieven in waarmee ze de wereld duurzamer, gezonder en/of eerlijker willen maken. De 9 finalisten kregen begin september een intensieve Bootcamp met trainingen en coaching van diverse organisaties (waaronder PriceWaterhouseCoopers) om er voor te zorgen dat ze echt impact kunnen gaan maken met hun idee. Tijdens een verhitte pitch battle tussen de 9 finalisten in de Eusebiuskerk te Arnhem is de felbegeerde prijs uitgereikt door Urgenda-directeur Marjan Minnesma aan de winnaar.

De volledige jury bestond uit: Richard Burger (Oprichter Swapfiets), Marjan Minnesma (Directeur Urgenda), Paul van Riessen (Hoofdredacteur Quote) en Philip Fontani (Hoofdredacteur Quest).