De broers Roel (29) en Maurice van der Ende (26) onthullen vandaag Planetpod , de eerste in Nederland ontwikkelde AI-thuisbatterij. De compacte thuisbatterij, gemaakt van gerecycled materiaal, kan zonne-energie opslaan en leveren aan het huis wanneer het nodig is. Dankzij het zelflerende algoritme laadt de batterij op met goedkope stroom en verkoopt dit automatisch met winst. De Utrechtse startup wil met hun uitvinding de markt voor thuisbatterijen veroveren en bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis en de verspilling van grondstoffen.

Speciaal gemaakt voor Nederlandse huizen

Al anderhalf jaar werken de ambitieuze broers aan hun slimme thuisbatterij. “Zes jaar geleden begonnen we met ons eerste bedrijf, Mountox, een vergelijkingssite voor elektrische auto’s. Via dit bedrijf kwamen we erachter dat energieopslag in Nederland ver achterloopt. De oplossing leek ons duidelijk, een compacte alles-in-één thuisbatterij waar je zonne-energie in opslaat die je dag en nacht kunt gebruiken én verhandelen. De energie die je overhoudt, verkoopt de Planetpod als de tarieven gunstig zijn. Dankzij onze slimme software verdient die zichzelf snel terug,” legt Roel uit. De thuisbatterij voorziet huishoudens gemiddeld een dag van energie.

Snelle terugverdientijd door voorspellingen

De startup voorziet een snelle terugverdientijd van zes à zeven jaar. Dit doen zij door de zonne-energie, het weer en energieverbruik te voorspellen. Met deze data weet de batterij precies hoeveel energie er gebruikt en verkocht kan worden op meerdere energiemarkten. Op den duur kan het netwerk van Planetpod gebruikers gekoppeld worden. Hiermee wil de startup het overbelaste energienet oplossen en een extra verdienmodel creëren voor de gebruiker. Handelen in energie is mogelijk met elke dynamische energieleverancier. De terugleverheffingen op zonnepanelen worden hiermee vermeden.

De startup gaat de strijd aan met multinationals

De onderneming heeft al zo’n drieduizend aanmeldingen ontvangen voor hun slimme thuisbatterij. Ze moeten concurreren tegen grote bedrijven in deze opkomende markt maar door het feit dat de hard- en software in eigen huis zijn ontwikkeld heeft de Planetpod een paar grote voordelen. “We kunnen alles optimaal afstemmen op Nederlandse huishoudens. De Planetpod is bovendien een stuk kleiner dan andere thuisbatterijen. De omvormer is bij andere leveranciers vaak een apart apparaat, de Planetpod is all-in-one.” Vertelt Maurice. Ze verwachten er komende jaren duizenden te verkopen.

De ‘Apple’ van de thuisbatterijen komt in 2025 op de markt

Planetpod neemt deel aan UtrechtInc, een ecosysteem van startups en investeerders. Zo haalde Planetpod recentelijk kapitaal op om hun slimme thuisbatterij samen met de TU Delft verder te ontwikkelen. “De Planetpod werkt naadloos met onze gebruiksvriendelijke app. Je kiest zelf de modus, zoals de cash- of vakantiemodus. De thuisbatterij kan ook als eerste jouw elektrische auto aansturen om op de goedkoopste tarieven te laden.” Licht Maurice toe. De broers kozen voor een opvallend design. “Het is voor veel mensen een hele stap, zo’n investering. Dus waarom niet een thuisbatterij met een modern en duurzaam design? Iets wat je trots aan je buren en vrienden laat zien. De behuizing is van gerecycled kunststof en de isolatie van gebruikte matrassen.” Zegt Roel. In 2025 komt Planetpod op de markt. Vanaf vandaag zijn de pre-orders geopend.