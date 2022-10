Mos laten groeien op beton om zo biodiversiteit in steden te vergroten en hittestress tegen te gaan. De 23-jarige student Auke Bleij won gisteren met zijn startup Respyre de prijs voor meest innovatieve student van Nederland. De prijs werd uitgereikt door innovatieplatform INNOVATE samen met wetenschapsblad Quest en zakenblad Quote. Bleij wint met de prijs een volledig verzorgde reis naar Silicon Valley waar hij met zijn team op zoek gaat naar partners en investeerders.

Bleij doet de opleiding construction management and engineering op de TU Delft. Hier bedacht hij zijn idee om steden te vergroenen. Bleij: “Met Respyre hebben wij een product ontwikkeld dat betonafval een nieuw leven geeft. Het afval is verwerkt in een nieuw betonproduct waar mos op groeit. Hierdoor proberen we zo veel mogelijk natuur de stad in te krijgen. Het doel is om verticale vergroening niet alleen aantrekkelijk te maken, maar ook goedkoop én schaalbaar.” En hij zet meteen concrete stappen; later dit jaar start Bleij het eerste pilotproject samen met Gemeente Amsterdam.

De grote finale van de innovatiefste student van Nederland werd gisteren gehouden in het Stadstheater in Arnhem. Naast het vergroenen van de binnenstad werden ook oplossingen gepitcht voor het aftappen van CO2 en stikstof uit de atmosfeer, het tegengaan van moedersterfte in derde wereldlanden en het verduurzamen van woningen.

De finale is integraal terug te kijken: