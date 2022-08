Na een succesvolle crowdfundingactie begint startup Charged volgende week met de productie van de eerste thuisbatterij van Nederlandse makelij. Door de slimme software zorgt deze Sessy ervoor dat bezitters van zonnepanelen meer eigen zonnestroom gebruiken en dat mensen met een dynamisch energiecontract zelfs geld kunnen verdienen met hun thuisbatterij.

Batterijen zijn essentieel in de energietransitie. Ze slaan tijdelijk groene stroom op voor periodes dat er weinig wind of zon is. Daarmee voorkomen ze ook netcongestie op momenten dat er teveel groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd en de spanning te hoog oploopt. Bijna alle thuisbatterijen worden momenteel gefabriceerd in Azië of Amerika (Tesla), al werkt Europa aan een eigen batterij-industrie. Charged is daarin een voorloper. ,,We hebben jarenlang geïnvesteerd in het opdoen van kennis, zodat we weten waar we het over hebben. Behalve de hardware, vinden we ook de slimme software van belang. Die zorgt ervoor dat de batterij op de goede momenten gaat laden en ontladen, zodat hij bij mensen thuis de nul op de meter houdt of maximaal geld kan besparen”, zegt directeur en medeoprichter Roeland Nagel van Charged.

In vergelijking met andere batterijen heeft de Sessy diverse voordelen. Hij kan werken met alle merken zonnepanelen en omvormers, terwijl de meeste batterijen alleen op omvormers van hetzelfde merk werken. Hij past in een zogeheten open ecosysteem van apparaten die via het internet met elkaar communiceren, zoals laadpalen of huishoudelijke apparatuur. Mensen met een dynamisch energiecontract kunnen dankzij de slimme energiemanager zelfs geld verdienen door stroom op te slaan als de prijzen laag zijn en terug te leveren als ze hoog zijn. De Sessy schakelt de zonnepanelen zelfs af bij negatieve stroomprijzen, als de geleverde elektriciteit geld kost in plaats van opbrengt. Verder verhoogt de Nederlandse batterij de eigen stroomconsumptie van zonnepanelen met 30 procent: van gemiddeld 30 tot 40 naar 60 tot 80 procent.

In Nederland is de markt voor thuisbatterijen nog niet zo ontwikkeld, onder meer omdat consumenten hun overtollige zonnestroom kunnen terugleveren aan het net en van hun eigen verbruik mogen aftrekken. Deze salderingsregeling wordt echter tussen 2025 en 2031 afgebouwd . Om zijn kleine plug & play batterij op de markt te kunnen brengen, startte Charged daarom eerst een crowdfundingsactie om de animo te peilen. In drie maanden tijd werden ruim 600 Sessy’s besteld. ,,Mensen hebben massaal ingetekend voor de voorverkoop. Dat gaf ons het duwtje dat we nodig hadden”, zegt Nagel.

Charged kan daarom volgende week de productie opstarten. Eerst zullen de testbatterijen van de band rollen en in het najaar de Sessy’s voor de consument. Die worden in het eerste kwartaal van 2023 geleverd. Omdat veel consumenten tijdens de actie wel belangstelling toonden, maar toch wilden afwachten, denkt Charged snel te kunnen opschalen. Daarvoor zoekt de startup investeerders.

Het bedrijf in de Achterhoek is opgericht door Roeland Nagel en Twan Vooijs, twee techneuten die een bijdrage willen leveren aan de energietransitie. ,, De thuisbatterij staat op doorbreken in Nederland. De markt wordt nu nog gedomineerd voor buitenlandse bedrijven, dus is een Nederlandse producent vrij bijzonder”, weet Nagel.