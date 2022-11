Na Ben & Jerry’s sluiten nu ook supermarktketen PLUS en plantaardige margarinemaker The Flower Farm zich aan bij Tony’s Open Chain en doen zo mee met Tony’s missie om 100% slaafvrij de norm te maken in chocolade. Eerder dit jaar verlengde Albert Heijn de samenwerking. Het aantal missiepartners van Tony’s staat nu op 8.

Tony’s Open Chain is een initiatief van Tony’s Chocolonely dat het makkelijker maakt voor andere chocolademakers om op een eerlijke manier cacao in te kopen. Aangesloten bedrijven maken gebruik van Tony’s 5 samenwerkingsprincipes voor slaafvrije cacao, waaronder een hogere prijs betalen aan cacaoboeren om ze te helpen aan een leefbaar inkomen. Zo wordt er samengewerkt om de norm in de industrie te veranderen.

Hazelnootpasta

The Flower Farm lanceert een nieuwe hazelnootpasta, die is gemaakt met eerlijke Tony’s Open Chain-cacaopoeder. Marcel van Wing, oprichter van The Flower Farm: “Bij The Flower Farm doen we er alles aan om ontbossing te voorkomen. Omdat Tony’s Open Chain dit ook doet, hebben wij ons aangesloten. Het is fantastisch dat we hiermee ook kunnen bijdragen aan een duurzame cacao-industrie, met een eerlijke prijs voor cacaoboeren!”

De norm in de industrie verandert

In de West-Afrikaanse cacao-industrie werken 1,56 miljoen kinderen illegaal op cacaoplantages in Côte d’Ivoire en Ghana en 30.000 mensen zijn slachtoffer van moderne slavernij. Ook vindt er veel ontbossing plaats. De belangrijkste oorzaak voor deze misstanden is armoede. Omdat boeren nauwelijks rond kunnen komen, voelen ze zich bijvoorbeeld genoodzaakt om hun kinderen mee te laten werken, in plaats van naar school te sturen. Door samen met alle missiepartners een hogere prijs te betalen, kunnen deze problemen worden opgelost.

Joke Aerts, Tony’s Open Chain Lead: “We zijn er trots op dat steeds meer bedrijven onze manier van werken overnemen. Dit laat zien dat ons model om de cacao-industrie eerlijk en duurzaam te maken werkt. Samen veranderen we de cacao-industrie en zetten we grote stappen in het bestrijden van moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing.” Sinds de oprichting van Tony’s Open Chain eind 2019 staat de teller op 8 missiepartners die samen de industrie verduurzamen. Er wordt hard gewerkt om nog meer missiepartners aan te sluiten.

Tony’s Open Chain en 5 samenwerkingsprincipes

Tony’s is in 2019 Tony’s Open Chain gestart, een initiatief waarmee het andere chocolademakers helpt om ook op een eerlijke en duurzame manier cacao in te kopen. Hoe? Door Tony’s 5 samenwerkingsprincipes toe te passen. Tony’s gelooft namelijk in delen, zijn chocolade én zijn manier van werken. Ben & Jerry’s, Delicata van Albert Heijn, ALDI’s Choco Changer, Jokolade, Vly, KoRo en nu PLUS en the Flower Farm geven samen het goede voorbeeld.

Dit zijn Tony’s 5 samenwerkingsprincipes:

Gebruik maken van 100% traceerbare bonen.

Een hogere prijs betalen aan cacaoboeren; de referentieprijs voor een leefbaar inkomen.

Boeren ondersteunen die samen sterk staan in coöperaties.

Samenwerken voor de lange termijn, zodat boeren inkomenszekerheid hebben en kunnen investeren in hun plantage.

Boeren ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit en productiviteit van hun cacaoplantage.

Hier vind je meer informatie over Tony’s Open Chain: www.tonysopenchain.com.