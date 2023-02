Vandaag is het contract getekend met Baronie & Cémoi als tweede chocoladeverwerker voor Tony’s Open Chain, een initiatief van Tony’s Chocolonely. Door naast Barry Callebaut meerdere opties voor verwerking aan te bieden, kunnen meer missiepartners zich aansluiten bij Tony’s missie om alle chocolade 100% slaafvrij te maken. Met meer missiepartners ontstaat er systeemverandering en kan er meer positieve impact worden gemaakt op cacaoboeren in West-Afrika. En dat is hét doel van het resultaatgerichte en duurzame model van Tony’s Open Chain.

Chief Impact & Operations van Tony’s Chocolonely, Pascal Baltussen, licht toe: “Deze nieuwe samenwerking met Baronie & Cémoi geeft een duidelijk signaal af aan de industrie en gaat ervoor zorgen dat meer merken zich aansluiten bij onze missie om een eerlijke en duurzame norm neer te zetten in cacao. Tony’s Open Chain geeft deze merken de mogelijkheid om de meest urgente problemen in de industrie aan te pakken: kinderarbeid, armoede en ontbossing. Samen zorgen we zo voor systeemverandering.”

Baronie & Cémoi blijft verder investeren in een volledig gesegregeerde cacaoketen

Als nieuwe chocoladeverwerker voor Tony’s Open Chain, blijft Baronie & Cémoi verder investeren in een volledig gesegregeerde cacaoketen, waarmee de cacaobonen, cacaomassa en cacaoboter van Tony’s Open Chain gescheiden kunnen worden verwerkt. Als ‘ketenverbinder’ verbinden ze hun faciliteit voor de verwerking van cacao in Côte d’Ivoire en hun cacaoverwerkingsfaciliteit in Bourbourg (Frankrijk) aan Tony’s Open Chain, om gesegregeerde vloeibare chocolade te maken voor missiepartners.

Jean-Marie van Logtestijn, bestuurslid van Sweet Products NV, licht toe: “Het is onze grote drijfveer en ambitie om onze rol als partners in chocolade verder vorm te geven. Als chocoladeverwerker voor Tony’s Open Chain kunnen we met onze aanwezigheid en expertise in ’s werelds grootste cacao producerende land én onze productiefaciliteiten, het mogelijk maken voor missiepartners om hen te helpen om verder te groeien.”

Tony’s Chocolonely blijft samenwerken met Barry Callebaut als enige verwerker van zijn chocolade. Tony’s heeft al sinds 2012 een traceerbare en gesegregeerde lijn bij Barry Callebaut. In 2016 is daar traceerbare cacaoboter bijgekomen.

Samen de norm in de industrie veranderen

De chocolade-industrie van vandaag de dag is ongelijk verdeeld. Wat betekent: veel macht en winst voor Big Choco en miljoenen boeren die in armoede leven, met illegale arbeid en uitbuiting tot gevolg. Om dit te veranderen nodigt Tony’s, via Tony’s Open Chain, andere chocolademerken uit om samen de norm in de industrie te veranderen. Nieuwe missiepartners nemen Tony’s manier van werken over: gebruik maken van 100% traceerbare bonen, waarvoor boeren de prijs voor een leefbaar inkomen betaald krijgen, waarbij geïnvesteerd wordt in sterke langetermijnrelaties met cacaoboeren en cacaocoöperaties, die geholpen worden met de kwaliteit en productiviteit van hun plantage. De huidige missiepartners die zich aan Tony’s missie hebben gecommitteerd zijn Albert Heijn, ALDI, Jokolade, Vly Foods, The Flower Farm, PLUS, KoRo Source en Ben & Jerry’s. Met deze nieuwe chocoladeverwerker verwacht Tony’s dat er nieuwe partners bijkomen.