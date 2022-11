PLUS introduceert chocolade via Tony’s Open Chain en introduceert vier chocoladerepen gemaakt van 100% traceerbare cacao. De repen van het PLUS huismerk, in de smaken melk pinda en kletskop, puur rood fruit en marshmallow, melk pecan en toffee, en wit cappuccino crunch, zijn nu verkrijgbaar in ruim 300 PLUS winkels én online.

Als eerste en enige supermarkt in Nederland zette PLUS alle 300 huismerkproducten waarin cacao verwerkt is om naar 100% Faitrade gecertificeerd cacao. Over het jaar 2021, ging het om 1 miljoen kilo cacao. Van producten die grotendeels uit cacao bestaan, tot producten waarin slechts een snufje cacao is verwerkt. Nu sluit de supermarktorganisatie zich aan bij Tony’s Open Chain. Via dit initiatief van het Nederlandse chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely kan PLUS een volgende, grote stap zetten in de gestelde ambitie: leidend zijn in het bieden van volledige transparantie voor al haar huismerkproducten.

De samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain

Voor de vier nieuwe chocoladerepen koopt PLUS cacaobonen in via Tony’s Open Chain. Dat houdt in dat de cacao, afkomstig van partnercoöperaties uit Ivoorkust en Ghana, altijd voor 100% traceerbaar is. Vanwege de langdurige samenwerking van minimaal vijf jaar met deze boeren kunnen zij investeren in hun toekomst. De boeren worden bovendien getraind om duurzame landbouw te realiseren en ontbossing tegen te gaan. Daarnaast betaalt PLUS voor deze chocoladerepen een leefbaar inkomen referentieprijs. Dit betekent dat er bovenop de Fairtrade minimumprijs en premie een additionele prijs wordt betaald dat boeren in staat stelt een leefbaar inkomen te verdienen.

Eric Leebeek, commercieel directeur bij PLUS: “Met de producten die in onze schappen liggen, maken we verschil tot aan het begin van de keten. Het is onze ambitie om positieve impact te creëren voor producenten en werknemers binnen onze toeleveringsketens. Dat vinden we niet alleen belangrijk, we handelen er ook naar. Daarom werken we al jaren nauw samen met onze strategische partner Fairtrade Nederland en sluiten we nu ook aan bij Tony’s Open Chain. Vanzelfsprekend zijn we trots om deze vier nieuwe PLUS Open Chain chocoladerepen gemaakt van volledig traceerbare chocolade in ons assortiment op te nemen naast alle andere Fairtrade gecertificeerde chocoladerepen.”

Tony’s Open Chain Lead Joke Aerts: “We zijn er enorm trots op dat PLUS supermarkt zich aan heeft gesloten bij Tony’s Open Chain. Het is de volgende grote Nederlandse retailer waar we samen de norm in de industrie veranderen. Dit laat zien dat ons model om de cacao-industrie eerlijk en duurzaam te maken werkt. Ik ben ervan overtuigd dat we samen grote stappen kunnen zetten in het bestrijden van moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing, en we de levens van vele West-Afrikaanse cacaoboeren kunnen verbeteren.”

Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland: “Wij zijn trots op onze partner PLUS die zich blijft ontwikkelen om te verduurzamen. De 5 samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain borduren voort op waar Fairtrade voor staat. Het is een mooie vervolgstap in cacao, bovenop het enorme commitment van PLUS op hun totale Fairtrade assortiment. Laat dit een voorbeeld zijn voor de industrie om een leefbaar inkomen de norm maken.”

De vier PLUS Open Chain chocoladerepen zijn bij PLUS verkrijgbaar voor € 2,99 per stuk.