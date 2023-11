Jumbo Supermarkten heeft zich aangesloten bij Tony’s Open Chain. Het bedrijf gaat zo meedoen met Tony’s missie voor 100% slaafvrije chocolade. Dit betekent dat Jumbo cacao voortaan inkoopt via Tony’s Chocolonely en volgens zijn 5 samenwerkingsprincipes, waaronder een hogere prijs betalen voor 100% traceerbare cacao. Daarbij gaat het om veel huismerk- en ook seizoenchocolade. Binnen Tony’s Open Chain gaat Jumbo cacaoboeren voortaan de prijs voor een leefbaar inkomen betalen, om zo samen uitbuiting en ontbossing in de industrie te stoppen. De eerste producten liggen vanaf de zomer 2024 bij Jumbo in de winkel.

Tony’s Chocolonely is de afgelopen jaren veel samenwerkingen met andere merken aangegaan rondom zijn missie. Daardoor is het Nederlandse chocoladeschap in twee jaar tijd flink veranderd ten gunste van de West-Afrikaanse cacaoboer. Partijen als HEMA, Albert Heijn, Plus, Aldi en Ben & Jerry’s maakten al eerder de overstap naar Tony’s Open Chain. Alle missiepartners betalen net als Tony’s cacaoboeren de prijs voor een leefbaar inkomen. Hierdoor wordt de keuze voor eerlijke chocolade steeds makkelijker.

Nu is ook Jumbo missiepartner geworden. Vanaf volgend jaar zijn de nieuwe huismerkchocoladerepen, chocoladeletters en kerstkransjes verkrijgbaar in de ruim 700 winkels van Jumbo en via Jumbo.com. Daarna volgt ook de paaschocolade.

Boukje Staring, Senior Lead Assortimentsmanager van Jumbo over deze stap: “Verduurzaming van onze ketens vinden we al jaren belangrijk, ook voor cacao. Nu zetten we een volgende stap en kiezen we voor samenwerking met Tony’s Open Chain. Zo maken we het voor onze klanten steeds makkelijker om voor verantwoord geproduceerde chocolade te kiezen en daarmee positieve impact te maken op de levens van cacaoboeren.”

Sanne van Zon van Team Tony’s Open Chain. “Jumbo is in omvang de tweede supermarktketen van Nederland, dus dat betekent dat we samen heel veel impact gaan maken. Met de overstap naar 100% traceerbare Tony’s Open Chain-cacao, waarvoor ze een hogere prijs betalen, is het bedrijf een voorbeeld voor andere supermarkten. We zijn er trots op dat in korte tijd zoveel Nederlandse merken en supermarkten met ons de sector verbeteren. Samen komen we dichterbij onze missie om 100% slaafvrij de norm in chocolade te maken en het leven van de cacaoboer te verbeteren.”

Tony’s Open Chain is een business to business-initiatief van Tony’s Chocolonely dat andere chocolademerken en verwerkers uitnodigt om missiepartner te worden en samen een einde te maken aan uitbuiting in cacao en de industrie te verduurzamen. Armoede is de belangrijkste oorzaak voor uitbuiting, illegale kinderarbeid en ontbossing in cacao. Door een hogere prijs te betalen voor cacao komt er een einde aan deze armoede en misstanden. Ruim 15.000 cacaoboeren profiteren van de samenwerkingen in Tony’s Open Chain en zijn verzekerd van een eerlijke prijs voor hun cacao. In Ghana wordt 18% bovenop de geldende minimumprijs betaald, in Côte d’Ivoire 44%. Het totaal aantal missiepartners van Tony’s staat nu op 12.