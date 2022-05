Vandaag maken Hoopheggen en Nestlé Professional een samenwerking bekend omtrent biodiversiteit. Met de samenwerking willen Hoopheggen en Nestlé Professional een bijdrage leveren aan de verbetering van de Nederlandse biodiversiteit door de komende maanden, voor elke geplaatste NESCAFÉ koffiemachine bij bedrijven tweeënhalve meter heg te plaatsen en zelf ook deze heggen mee te planten.

Heggen zijn essentieel voor de biodiversiteit in Nederland. Het zijn de broed- en woonplaatsen van onder andere vogels en insecten. Ook spelen heggen een belangrijke rol bij het verbeteren van bodemgezondheid, plaagbestrijding en CO2-opslag. Helaas is het aantal heggen in Nederland de laatste eeuw sterk afgenomen. Mede hierdoor is sinds 1900 de biodiversiteit met maar liefst 62% afgenomen en is de status van de variatie en biodiversiteit van de Nederlandse natuur momenteel de slechtste van alle EU-landen. Door samen meer heggen aan te leggen wordt de biodiversiteit verbeterd.

Hoopheggen plant zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen om biodiversiteit en landschap te herstellen. De samenwerking heeft als doel het herstel van de biodiversiteit door de aanleg van nieuwe heggen te realiseren en daarnaast mensen en bedrijven bewust te maken van het belang van de biodiversiteit in Nederland. Door deze ludieke actie leveren Hoopheggen, NESCAFÉ en haar klanten een wezenlijke bijdrage in het herstel van de biodiversiteit van Nederland.

Beide partijen onderstrepen door de samenwerking het belang van een groenere toekomst. Karina Schalkwijk-Klaassen, Group Brand Manager bij Nestlé Professional: “Het is noodzakelijk om de hulpbronnen van onze planeet te helpen beschermen en herstellen. Dit vraagt ​​om een ​verandering in denken en handelen. Nestlé wereldwijd heeft als doelstelling om niet alleen het milieu te beschermen, maar ook te herstellen. Hierbij heeft Nestlé zich gecommitteerd om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen en uiterlijk in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Elke dag werken wij eraan om deze doelstelling te behalen. Dit doen wij niet alleen op wereldwijd niveau maar juist ook lokaal. De samenwerking met Stichting Hoopheggen onderstreept de waarde die we hechten aan de Nederlandse natuur en de boodschap die we willen overbrengen naar onze klanten. Onze ambitie is, om de komende maanden, twee kilometer heg te realiseren en in de winter te planten, wat de biodiversiteit zal doen verbeteren in het Nederlandse landschap.

Daarnaast is het verwijderen van CO2 in de atmosfeer door natuurlijke oplossingen één van de duurzaamheidspijlers van Nestlé. Door deze samenwerking kan, naast het planten van heggen, daar de komende jaren meer onderzoek naar gedaan worden.”

Jantine Schinkelshoek, initiatiefnemer bij Hoopheggen: “Tijdens het afgelopen plantseizoen hebben we onze ambitie van 10.000 meter heg aanleg kunnen realiseren. Door deze samenwerking aan te gaan kunnen we een nog grotere impact maken. Hierdoor kunnen we samen bouwen aan een sterke biodiversiteit in Nederland. Ook kunnen we door deze samenwerking meer onderzoek doen in hoeverre heggen CO2 opslaan. Het meest aansprekende van deze samenwerking vinden wij dat Nestlé Professional mee komt planten. We gaan samen aan de slag!”

Over Hoopheggen

Een paar enthousiastelingen zijn Hoopheggen in 2018 gestart: groene vakmensen met jonge kinderen. “In ons vak en thuis, waar we omgeven worden door het wonder van het leven, spannen we ons in voor een gezonde, groene aarde. Via Hoopheggen doen we dat ook in de praktijk. Het is prachtig om te zien dat je als individu een verschil kunt maken. We hebben gemerkt dat we samen veel meer kunnen bereiken, dan als individu. Hoopheggen werkt als zwaan-kleef-aan. Iedereen kan meedoen. Iedere bijdrage is er één.” Ondertussen bestaat het team van Hoopheggen uit een grote groep planters en wordt de bijdrage aan biodiversiteitsherstel alsmaar groter.

Over Nestlé Professional

Nestlé Professional, waar NESCAFÉ en Starbucks onder vallen, is wereldwijd marktleider op het gebied van zakelijke koffieoplossingen. Met veel passie ondersteunt Nestlé Professional de out-of-home industrie om meer mogelijk te maken voor onze foodservice partners. We maken gebruik van onze expertise en ons netwerk om relevante kennis en oplossingen te bieden, en om onze klanten te helpen hun consumenten blij te maken.