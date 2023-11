Arla en Nestlé lopen voorop met hun duurzaamheidsaanpak en -communicatie, zo blijkt uit een recent rapport van Context, een duurzaamheidsadviesbureau uit Londen en Los Angeles. Het rapport beoordeelt 10 van ’s werelds beste zuivelbedrijven om erachter te komen wie het beste duurzaamheidsverhaal te vertellen heeft en hoe goed ze het vertellen. Arla en Nestlé voeren de ranglijst aan, gevolgd door Fonterra en FrieslandCampina.

Zuivelbedrijven weten dat ze duurzamer moeten worden. De veehouderij is een van de grootste veroorzakers van de wereldwijde uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas. De sector heeft ook te maken met milieuproblemen zoals degradatie van bodem en biodiversiteit, maar ook met problemen op het gebied van dierenwelzijn en plattelandseconomieën.

In rapport worden 10 zuivelbedrijven beoordeeld om te zien of ze een goed duurzaamheidsverhaal te vertellen hebben – en wie dat verhaal het beste vertelt.

De conclusie is dat de meeste bedrijven een goed verhaal te vertellen hebben, maar dat het niveau van de informatie en gegevens die ze publiceren sterk varieert. Bepaalde onderwerpen zoals bodemgezondheid en biodiversiteit worden vaak over het hoofd gezien. De meeste bedrijven zouden hun verhaal over duurzaamheid beter kunnen vertellen.

Er zijn drie duidelijke koplopers, die elk boven de 20/25 scoren. Alle drie hebben ze uitgebreide duurzaamheidsstrategieën waarover ze gedetailleerd rapporteren, ondersteund door uitgebreide datasets. Ze communiceren hun strategieën en benaderingen duidelijk op meerdere kanalen, waarbij ze gebruik maken van video’s en infographics om complexe onderwerpen op een eenvoudige manier uit te leggen.