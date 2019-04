Shell biedt automobilist verschillende mogelijkheden om CO2-neutraal te rijden

Met het CO2-compensatieprogramma wil Shell automobilisten die niet elektrisch rijden een oplossing bieden die direct een positieve impact heeft. Shell compenseert zelf de CO2-uitstoot van de winning, raffinage en distributie van de brandstoffen. Voor Miles & Me-klanten en gebruikers van Shell V-Power neemt Shell alle compensatiekosten voor haar rekening.

Shell wil een actieve rol spelen in de versnelling van de Nederlandse energietransitie. Hilmar van den Dool, General Manager Retail in de Benelux en Frankrijk, zegt: “Ook in Nederland moeten we energie efficiënter gebruiken en overstappen naar energie met een lagere CO2-uitstoot. Daarom pakt Shell de emissies van haar eigen activiteiten aan, maar willen we ook de uitstoot die onze producten veroorzaken bij gebruik door consumenten aanpakken. We willen onze klanten de mogelijkheid geven hieraan mee te doen.”

Tweehonderd extra Shell Recharge-snelladers

Het komende jaar voegt Shell voor haar klanten met een elektrische auto tweehonderd extra Shell Recharge-snelladers toe aan haar netwerk van elektrische oplaadpunten. Van den Dool: ”We zien de markt voor elektrische mobiliteit groeien. Daar spelen we op in door de installatie van deze snelladers op Shell-stations. Shell heeft met NewMotion al het grootste Nederlandse netwerk van laders op kantoor en thuis en zal met deze investering ook beschikken over een groot netwerk voor de elektrische auto onderweg.”

CO2-neutraal rijden zonder extra kosten met Miles & Me en Shell V-Power

Consumenten die (nog) niet elektrisch rijden kunnen voortaan op drie manieren CO2-neutraal rijden. Voor deelnemers aan Miles & Me, het Air Miles-spaarprogramma van Shell, kan dit zonder extra kosten. In dat geval compenseert Shell de volledige CO2-uitstoot van iedere liter brandstof vanaf de winning van ruwe olie tot en met het verbruik van de brandstof. Ook klanten die kiezen voor Shell V-Power, kunnen zonder extra kosten compenseren, omdat Shell de volledige CO2-compensatie op zich neemt. Klanten die kiezen voor de reguliere brandstoffen rijden voor één cent extra per liter CO2-neutraal. De klant betaalt daarmee voor de compensatie van de CO2-uitstoot door verbruik van de brandstof in de auto en Shell neemt de compensatie van de CO2-uitstoot vanaf de winning van ruwe olie tot aan de benzinepomp voor haar rekening.

Wereldwijd is Shell het eerste bedrijf dat CO2-neutraal autorijden voor consumenten aanbiedt en Nederland is het eerste land waar Shell CO2-compensatie voor consumenten lanceert. Later dit jaar wordt het ook mogelijk voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Zakelijke klanten van Shell kunnen in Nederland al sinds 2017 CO2 compenseren.

CO2-compensatie via gecertificeerde projecten

De CO2-compensatie gebeurt door de aankoop van CO2-credits in gecertificeerde compensatieprojecten. Deze projecten zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot als gevolg van brandstofgebruik gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door bossen te beschermen of bomen te planten. Shell ondersteunt momenteel wereldwijde gecertificeerde projecten, waaronder Cordillera Azul in Peru, Katingan Mentaya in Indonesië en GreenTrees Reforestation in de Verenigde Staten. Het werken aan een gecertificeerde methodiek voor Nederland is een belangrijk aandachtsgebied binnen de samenwerking met Staatsbosbeheer, die Shell eerder deze maand heeft aangekondigd. Binnen deze samenwerking zal Staatsbosbeheer in Nederland 5 miljoen bomen planten op lege plekken die zijn ontstaan door essentaksterfte. Deze investering komt volledig voor rekening van Shell en staat los van de CO2-compensatie aan de pomp.

Nature-based solutions

CO2-compensatie is onderdeel van een programma voor investeringen in de natuur dat onderdeel is van Shells strategie om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken. Shell kondigde eerder deze maand aan van plan te zijn om hier de komende drie jaar 300 miljoen dollar in te investeren. Het programma draagt bij aan de doelstelling van Shell om met ingang van 2019 in drie jaar tijd haar netto CO2-voetafdruk met 2% tot 3% te verminderen.

De energietransitie kost tijd en het klimaatprobleem en CO2-overschot vragen om een breed pakket aan maatregelen. Shell investeert daarom in Nederland onder meer in wind-op-zee, zonne-energie, elektrische mobiliteit en het verduurzamen van transportbrandstoffen door bijvoorbeeld het gebruik van waterstof, vloeibaar aardgas (LNG) en biobrandstoffen. “Ook CO2-compensatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen”, zegt Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland.

