Elektrisch rijden is momenteel bijna 60 procent goedkoper dan rijden op benzine, mede door spanningen in het Midden-Oosten. Dit blijkt uit een analyse van mobiliteitsplatform Shuttel naar actuele benzineprijzen, laadtarieven en laaddata van 25.000 werknemers. Door stijgende olieprijzen blijven de brandstofkosten oplopen, waardoor het kostenverschil met elektrisch rijden groter wordt.

Uit de analyse blijkt dat een gemiddelde elektrische auto vandaag €6,63 per 100 kilometer kost aan stroom. Voor dezelfde afstand met een benzineauto betalen automobilisten vandaag €14,94: meer dan twee keer zo veel. De berekening is gebaseerd op de actuele energieprijzen, publieke laadtarieven en Shuttel-data over laadgedrag van zakelijke elektrische rijders.



Laadtarieven voor elektrische auto’s verschillen sterk per locatie. Elektriciteit is thuis of op het werk doorgaans goedkoper dan bij publieke laadpunten of snelladers langs de snelweg. Snellaadtarieven kunnen oplopen tot ongeveer €0,75 per kWh, terwijl thuis of op werk laden voor zakelijke elektrische rijders bij Shuttel gemiddeld €0,325 per kWh kost.

Toch hebben de hogere tarieven bij snelladers weinig invloed op de gemiddelde laadkosten. Uit data van Shuttel blijkt namelijk dat gemiddeld 75 procent van het laden thuis of op het werk plaatsvindt, waar de tarieven het laagst zijn. 15 procent van de laadtransacties vindt plaats bij publieke AC-laadpunten en 10 procent via snelladers langs de snelweg.

Stijgende brandstofprijzen vergroten verschil

Volgens mobiliteitsexpert Bart Horstman van Shuttel kan het kostenverschil tussen elektrisch en fossiel rijden de komende periode verder toenemen. “Nu de brandstofprijzen stijgen, wordt het verschil met elektrisch rijden snel zichtbaar. Zeker wanneer werknemers vooral thuis of op het werk laden, waar de tarieven het laagst zijn.”

Extra druk door fiscale maatregelen

De stijgende brandstofprijzen vallen samen met fiscale ontwikkelingen rondom fossiele leaseauto’s. Zo wordt in beleid en regelgeving gekeken naar maatregelen zoals een pseudo-eindheffing voor werkgevers, die het gebruik van fossiele auto’s in zakelijke mobiliteit minder aantrekkelijk kan maken.

Volgens Horstman kan de combinatie van de hoge energieprijzen en nieuw beleid, de elektrificatie van wagenparken versnellen. “Voor veel organisaties is elektrificatie niet langer alleen een duurzaamheidsvraagstuk, maar ook een economische afweging. Werkgevers kijken steeds vaker naar de totale mobiliteitskosten van hun vloot. Het verschil in kosten per kilometer wordt steeds groter en duidelijker zichtbaar.”