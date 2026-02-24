Wat als een auto zich kan aanpassen aan de brandstof die beschikbaar is? In plaats van vast te zitten aan één energiebron, ontwikkelen Delftse studenten een voertuig dat kan rijden op meerdere duurzame brandstoffen. Dit concept hebben de studenten van TU Delft vandaag gepresenteerd tijdens hun Design Presentatie. Het multidisciplinaire studententeam van de TU Delft ontwerpt en bouwt in één jaar een duurzaam voertuig. Met dit ontwerp willen deze studenten innovatie in de mobiliteitssector promoten en deze toekomstbestendiger maken.

Met het nieuwe ontwerp van de Eco-Runner XVI staat brandstof flexibiliteit centraal.. Tijdens de Design Presentatie heeft het team de technische innovaties toegelicht – De brandstof flexibiliteit is gerealiseerd door het gebruiken van een microgasturbine als aandrijfsysteem. Hiermee willen de studenten aantonen dat mobiliteit niet afhankelijk hoeft te zijn van één enkele energiebron, maar juist baat heeft bij het verbinden van verschillende technologieën en brandstoffen.

Waarom brandstof flexibiliteit?

Eco-Runner vindt dat de mobiliteit van de toekomst draait niet om een perfecte brandstof, maar om slimme combinaties. Er is niet een (1) enkele oplossing, aangezien verschillende vormen van transport om verschillende oplossingen vragen. Daarnaast kan flexibiliteit economische, geopolitieke, schaalbare en infrastructurele problemen oplossen.

Bijvoorbeeld een voordeel van duurzame brandstoffen combineren, is dat je een robuuster energiesysteem hebt waarin de druk niet op één enkele bron ligt. Dat maakt mobiliteit betrouwbaarder en beter voorbereid op uitdagingen zoals druk op het elektriciteitsnet of schommelingen in energieprijzen.

Daarnaast zorgt brandstof flexibiliteit voor meer onafhankelijkheid en stabiliteit. Wanneer beschikbaarheid veranderen, kan worden geschakeld tussen duurzame alternatieven zonder in te leveren op duurzaamheid of prestaties. Zo bouwen we aan een mobiliteitssysteem dat flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig is.

De technologie achter het concept

De manier waarop ze dit dus doen is met een microgasturbine. In tegenstelling tot een gewone motor vindt de verbranding continu plaats. Daardoor kan het proces beter worden gecontroleerd, waardoor verschillende brandstoffen gebruikt kunnen worden zonder grote aanpassingen aan de motor. Voor meer informatie over deze motor kan de website geraadpleegd worden

Van ontwerp naar praktijk

Later dit jaar reist het team af naar Twente Airport, waar we de motor volledig opbouwen en alle systemen samenbrengen voor de eerste gezamenlijke tests. Daarna volgt een bijzonder moment op het iconische Circuit Zandvoort, waar hun partners en relaties uitgenodigd worden om samen terug te blikken op hun jaar, mijlpalen te vieren en de auto in actie te zien. Als afsluiting van het seizoen zullen ze ook aanwezig zijn bij de Summer Trophy die Circuit Zandvoort organiseert in juli.