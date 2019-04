Staatsbosbeheer en Shell planten samen 5 miljoen bomen

Staatsbosbeheer en Shell kondigen vandaag een langdurige samenwerking aan. De komende 12 jaar gaan zij samenwerken om ruim 5 miljoen bomen te planten in Nederlands bos. Shell investeert daarvoor in totaal €17,4 miljoen in het Buitenfonds. Daarnaast gaan de organisaties samenwerken op het gebied van kennisuitwisseling, educatie en innovatie.

Essentaksterfte

Staatsbosbeheer wil de komende jaren op verschillende plekken in Nederland bomen planten. “Met deze samenwerking is Staatsbosbeheer in staat om de lege plekken in het bos, die ontstaan door de essentaksterfte, van nieuwe bomen te voorzien,” zegt Sylvo Thijsen, Directeur Staatsbosbeheer. De es wordt in Nederland aangetast door een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen.

Klimaat

Het planten van bomen levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer. “Bomen spelen een grote rol in het klimaatvraagstuk,” stelt Thijsen. “Niet alleen de aanplant van meer bomen in Nederland is belangrijk, maar ook het duurzaam gebruik van hout zorgt ervoor dat CO2 lang wordt vastgelegd. Daarnaast zijn bomen en bossen belangrijk voor het woon-, werk-, en leefklimaat van heel veel mensen. Ze zorgen voor verkoeling in steden en zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit.”

Voor Shell sluit deze samenwerking aan op haar ambitie een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie. “We investeren in Nederland onder meer in wind-op-zee, zonne-energie, elektrische mobiliteit, biobrandstoffen en energie-efficiency, maar ook CO2-compensatie vormt een belangrijk onderdeel om de klimaatdoelstellingen te realiseren”, zegt Marjan van Loon, President Directeur Shell Nederland.

CO2-neutraal rijden

Naast deze investering in Nederlands bos biedt Shell haar klanten de mogelijkheid om hun eigen CO2-uitstoot voor het verbruik van brandstof te compenseren. Vanaf 17 april kunnen klanten die een Shell-station bezoeken CO2-neutraal rijden. Met Shell V-Power kan dit zonder extra kosten. Dit geldt eveneens voor deelnemers aan Miles & Me, het Air Miles-spaarprogramma van Shell. Klanten die kiezen voor de reguliere brandstoffen rijden voor één extra cent per liter CO2-neutraal. “Dit biedt klanten in Nederland een oplossing die direct impact heeft zolang elektrisch rijden nog niet voor iedereen bereikbaar is”, stelt Marjan van Loon.

De vrijwillige bijdrage van klanten gaat naar CO2-compensatieprojecten. Deze projecten zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbruik gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door bossen te beschermen of bomen te planten. Shell ondersteunt momenteel onder andere twee gecertificeerde projecten: Cordillera Azul in Peru en Katingan Mentaya in Indonesië.

Nederland kent momenteel nog geen gecertificeerd systeem van CO2-credits. Staatsbosbeheer en Shell zetten zich samen in om dit gecertificeerde systeem ook in Nederland te realiseren, zodat investeren in de Nederlandse natuur voor meer bedrijven interessant wordt.