Nederlandse bestuurders van elektrische auto’s zijn over het algemeen positief over elektrisch rijden. Ruim 80% wil elektrisch blijven rijden. Wel zien zij nog verbeterpunten wat betreft kosten en overheidsbeleid. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse EV- en Berijdersonderzoek.

Elektrische rijders blijven bij hun keuze

Elektrische voertuigen (EV’s) zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. 83% van de huidige EV-rijders kiest ook bij het kopen van een volgende auto voor een elektrische variant. Een kleine groep wil misschien terug naar een brandstofauto (2%) of overstappen op een plug-in hybride (3%).

Het rijplezier is voor EV-rijders de belangrijkste reden om elektrisch te rijden. Ook spelen de lage gebruikskosten en milieubewustzijn een belangrijke rol. 60% van de elektrische rijders vindt zichzelf milieuvriendelijk. Zij kiezen ook vaak voor andere duurzame keuzes, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Elektrisch rijden stimuleert verkoop nieuwe auto’s

Bij de overstap naar elektrisch, kiezen de meeste mensen (71%) voor een nieuwe elektrische auto. Ook voor hun volgende auto zegt 40% opnieuw voor een nieuwe EV te kiezen. Een kwart denkt na over een gebruikte elektrische auto. De rest twijfelt tussen een nieuwe en gebruikte. Waarschijnlijk wachten zij op meer keuze op de markt van de tweedehands EV’s.

Kritisch op beleid overheid

EV-rijders zijn kritisch op het beleid van het vorige kabinet wat betreft elektrisch rijden. 83% vindt dit beleid onvoldoende. Wel vindt 92% van de deelnemers dat de overheid elektrisch rijden moet aanmoedigen. Deelnemers aan het onderzoek noemen lagere gebruikskosten als belangrijke maatregel. Bijvoorbeeld een lagere motorrijtuigenbelasting voor EV’s.

‘Tesla-schaamte’ heeft invloed op keuze

Van de Tesla-rijders is een kleine 40% (veel) negatiever over het rijden in een Tesla dan eerder. Dit heeft te maken met de publieke discussies rondom topman Elon Musk. In sommige gevallen kiezen Tesla-rijders zelfs voor een ander automerk. Tesla is nog steeds een belangrijke speler. Het onderzoek laat zien dat het imago een steeds grotere rol speelt bij de keuze voor een elektrische auto.

Merendeel van deelnemers rijdt privé

Ruim 3.600 mensen met een elektrische auto deden mee aan het onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders, Rijksuniversiteit Groningen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er deden meer privé dan zakelijke rijders mee aan de enquête.