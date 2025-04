Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, introduceert met Schneider OffGrid een innovatieve oplossing voor stroom zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze draagbare en duurzame stroomvoorziening biedt betrouwbare stroom met een lange batterijlevensduur en diverse stroomuitgangen. Schneider Electric is marktleider op het gebied van back-upoplossingen met accu’s en breidt met deze innovatie verder uit naar de consumentenmarkt, waarbij het bedrijf gebruikmaakt van de jarenlange ervaring en toewijding aan productkwaliteit.

Schneider OffGrid biedt consumenten betrouwbare stroom voor onderweg, in een compact en lichtgewicht ontwerp. Het product is ontworpen voor de huidige tijd waarin elektriciteit essentieel is in het dagelijks leven en ook voor outdooractiviteiten steeds belangrijker wordt. Mensen willen genieten van de natuur terwijl ze verbonden blijven met het internet, of ze nu kamperen in eigen land of een reis maken door Europa.

Omdat consumenten steeds vaker stroom nodig hebben voor muziek, koken en het opladen van apparaten, is continue beschikbaarheid van elektriciteit belangrijk. Schneider OffGrid ondersteunt verschillende doelgroepen, waaronder de digital content creators, doe-het-zelvers en professionals die op afstand werken. Met Schneider OffGrid wordt energie geleverd die nodig is voor apparatuur zoals camera’s en drones, maar ook voor sociale media en blogs.

De premium draagbare stroomvoorziening kan met zijn oplaadbare batterij met een lange levensduur, telefoons, laptops, camera’s en kleine apparaten van energie voorzien. Of het nu buiten het elektriciteitsnet is of op locaties die back-up stroom nodig hebben. Met een breed scala aan laadpoorten, waaronder een extra stopcontact voor in de auto, USB-A, USB-C, AC-aansluitingen, DC-poorten en zelfs de optie tot draadloos opladen, kan de OffGrid vrijwel elk mobiel of klein apparaat van stroom voorzien.

“Schneider OffGrid zorgt voor stroom voor je apparaten, of je nu gaat wandelen, kamperen of stroom nodig hebt in geval van nood. Zo kunnen dagelijkse activiteiten en outdoor-activiteiten doorgaan, waar je ook bent”, zegt David Mann, Category Management Director voor Secure Power Europe, Schneider Electric.

Er is een optie om de draagbare stroomvoorziening op te laden via bijpassende zonnepanelen. Dankzij de compacte batterij met hoge capaciteit kunnen klanten hun apparaten altijd blijven gebruiken. Naast de uitgebreide oplaadmogelijkheden werkt Schneider OffGrid stil en schoon, waardoor het een goed alternatief is voor een traditionele generator.

Betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit vormen de basis van Schneider OffGrid:

Langdurige, betrouwbare stroom: als een van de lichtste modellen op de markt levert het draagbare OffGrid-station meer vermogen en gaat het langer mee dan alternatieven. Schneider OffGrid heeft een omgevings-LED en een knipperende SOS-lichtmodus om de zichtbaarheid te verbeteren en voorbereid te zijn op onverwachte situaties.

Een duurzaam ontwerp: Schneider OffGrid vermindert de hoeveelheid afval en milieu-impact doordat het gemaakt is van 60% gerecycled plastic en verpakt in een 100% recyclebare karton en papieren verpakking. Het energiezuinige ontwerp bespaart stroom en verlengt de levensduur van de batterij dankzij de automatische uitschakeling in eco-modus.

Eenvoudig onderweg opladen: Schneider OffGrid ondersteunt flexibele laadmogelijkheden, waaronder zonne-energie, USB-C, auto- en stopcontacten, waardoor het veelzijdig en handig in gebruik is. Het kan worden aangesloten op een groot aantal apparaten, wat zorgt voor compatibiliteit en gebruiksgemak. Een intuïtief LCD-scherm biedt duidelijke en toegankelijke informatie, wat de ervaring en controle van de gebruiker vereenvoudigt.

Meer informatie