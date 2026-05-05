Schneider Electric, een wereldwijde leider in energietechnologie, heeft vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2026 gepresenteerd voor zijn nieuwe sustainability roadmap Impact 2030.Voortbordurend op de jarenlange rol als koploper en op de duurzaamheidsaanpak van Schneider Electric, bundelt Impact 2030 de ambities van het bedrijf in vier strategische pijlers: de wereld elektrificeren, de industrie opnieuw vormgeven, menselijk potentieel benutten en lokale gemeenschappen versterken. Deze pijlers zijn uitgewerkt in gerichte programma’s en worden gevolgd via meetbare KPI’s.

In het eerste kwartaal van deze nieuwe cyclus bereikte de Impact-score 3,40 op 10, een sterke start richting de jaarlijkse doelstelling van 4,20 in 2026 (waarbij 10/10 de ambitie is voor 2030). De score weerspiegelt vroege vooruitgang in verschillende belangrijke programma’s, met zowel verbeteringen binnen de eigen bedrijfsvoering van Schneider Electric, als schaalbare resultaten voor klanten, leveranciers en gemeenschappen.

Schneider Electric heeft zijn activiteiten verder gedecarboniseerd, waarbij de CO₂-uitstoot (scope 1 en 2) met 82,5% is verminderd ten opzichte van 2017. In het eerste kwartaal stelde Schneider Electric zijn klanten bovendien in staat om 47,5 miljoen MWh aan energie te besparen of te elektrificeren via oplossingen voor energiebeheer, automatisering en digitalisering. Met deze inspanningen is dit kwartaal 20 miljoen ton CO₂-uitstoot bespaard.

Om grote vooruitgang te boeken is het ook nodig om producten anders te ontwerpen en te produceren. In het eerste kwartaal rolde Schneider Electric hun nieuwe Future-designed framework uit, waarbij al 14% van de belangrijkste oplossingen in de ontwerpfase voldoet aan hoge normen op het gebied van circulariteit en milieu-impact.

Binnen de supply chain versnelde Schneider Electric de uitrol van het Zero Carbon Pathway-initiatief, als vervolg op de langdurige samenwerking met leveranciers. In het eerste kwartaal werden meer dan 1100 leveranciers betrokken, waarvan velen al eerder deelnamen aan trainingssessies met praktische tools, richtlijnen en kennis om hun eigen decarbonisatie-inspanningen te versnellen.

Ook het bevorderen van gelijke kansen blijft een belangrijke doelstelling van Schneider Electric. In het eerste kwartaal kregen meer dan 2,8 miljoen mensen toegang tot duurzame elektriciteit via community-oplossingen van Schneider Electric. Daarnaast werden 113.000 mensen bijgeschoold via scholings- en trainingsprogramma’s gericht op technische vaardigheden in energie, elektrificatie en automatisering. Daarmee komt het totale aantal mensen dat sinds 2009 is opgeleid uit op meer dan 1,2 miljoen.

“Impact 2030 biedt een kader om brede, systemische transformatie te stimuleren, waarbij iedereen wordt meegenomen,” aldus Esther Finidori, Chief Sustainability Officer bij Schneider Electric. “We kijken ernaar uit de positieve resultaten kwartaal na kwartaal te zien versnellen, terwijl onze ambities worden omgezet in tastbare, consistente en meetbare vooruitgang.”

De gedetailleerde duurzaamheidsresultaten en hoogtepunten van het eerste kwartaal van 2026 zijn beschikbaar in het kwartaalrapport van Schneider Electric, dat gelijktijdig is gepubliceerd met de omzetcijfers van Q1.