Schneider Electric heeft Schneider StarCharge Fast 720 geïntroduceerd, een next gen EV-laadoplossing van de volgende generatie voor commerciële en industriële locaties en wagenparkbeheerders. Het systeem levert tot 720 kW vermogen en kan tot 12 voertuigen tegelijkertijd opladen, waarmee het inspeelt op de snel groeiende vraag naar e-mobiliteit in Europa.

Met een efficiëntie van 97% zet de Schneider StarCharge Fast 720 een nieuwe standaard op het gebied van productiviteit en duurzaamheid binnen de EV-infrastructuur. Dankzij dynamisch loadmanagement wordt het beschikbare vermogen optimaal verdeeld over verschillende voertuigtypen – van elektrische vrachtwagens en bussen tot personenauto’s – waardoor bestuurders snel weer op weg kunnen.

De gedecentraliseerde architectuur van de oplossing biedt maximale flexibiliteit. Exploitanten kunnen tot zes dispensers plaatsen binnen een straal van 80 meter van de vermogenskast, waardoor schaalbare configuraties voor elke locatie mogelijk zijn. Dit ontwerp minimaliseert netwerkaansluitingen, vereenvoudigt de installatie en vermindert geluidsoverlast voor een betere gebruikerservaring.

Daarnaast biedt Schneider StarCharge Fast 720 uitgebreide ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus, van installatie tot onderhoudsplannen op maat. Deze dienstverlening wordt ondersteund door 24/7 assistentie en monitoring op afstand via het Schneider Electric EcoStruxure Energy Asset Portal, wat zorgt voor maximale beschikbaarheid en kostenefficiëntie voor exploitanten.

Nu Europa versneld toewerkt naar het verbod op benzine- en dieselmotoren in 2035 – waarbij EV’s al 16% van de nieuwe autoregistraties uitmaken – biedt StarCharge Fast 720 een toekomstbestendige oplossing voor exploitanten van laadpunten en bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare, hoogwaardige infrastructuur.