Schneider Electric, een wereldwijde leider op het gebied van energietechnologie, neemt momenteel deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. De delegatie, onder leiding van CEO Olivier Blum, zet zich in voor samenwerking tussen verschillende sectoren om energietechnologie te bevorderen en zal in de loop van de jaarlijkse bijeenkomst verschillende aankondigingen doen.

“Het is duidelijk dat we in een nieuw tijdperk zitten waarin AI en energie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen elk bedrijf zullen hervormen,” aldus Olivier Blum, CEO van Schneider Electric. “AI vereist rekenkracht en rekenkracht vereist energie. Klanten in elke sector staan voor dezelfde uitdaging én dezelfde kans: efficiënt omgaan met energie. Als partner op het gebied van energietechnologie elektrificeren, automatiseren en digitaliseren wij elke sector, elk bedrijf en elk huis, en bevorderen we efficiëntie en duurzaamheid voor iedereen. We verbinden niet alleen systemen, maar creëren ecosystemen waarin AI, data en mensen naadloos samenwerken. Laten we de gelegenheid in Davos aangrijpen om samen energietechnologie vooruit te helpen.”

Tijdens World Economic Forum doet Schneider Electric de volgende aankondigingen:

AI-toepassingen met echte impact

Schneider Electric is erkend in Cohorts 1 en 2 van MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions), het wereldwijde programma van het World Economic Forum dat AI-toepassingen met een grote impact in de praktijk onder de aandacht brengt. Tijdens de WEF-jaarvergadering vandaag heeft CEO Olivier Blum de prijs in ontvangst genomen voor EcoStruxure Microgrid Advisor en SnapLogic Touchscreen Room Controller.

Negende Lighthouse-erkenning voor Schneider Electric

Het Global Lighthouse Network van het World Economic Forum, dat ’s werelds meest geavanceerde operationele locaties identificeert en erkent, heeft de fabriek van Schneider Electric in Wuhan onderscheiden. Het is één van slechts drie fabrieken wereldwijd die de erkenning ontvangt in de dit jaar nieuw geïntroduceerde categorie talent. Deze onderscheiding is de negende Lighthouse-erkenning voor Schneider Electric. De fabriek werd bekroond vanwege haar vooruitstrevende, mensgerichte personeelsmodel dat de kloof in vaardigheden overbrugt en een nieuwe maatstaf zet voor veerkrachtige productie.

Bijeenkomst van C-suite-leiders uit verschillende sectoren

Frédéric Godemel, EVP Energy Management bij Schneider Electric, brengt namens de Bloomberg New Economy Energy Technology Coalition een cross-sectorale groep van wereldwijde besluitvormers en invloedrijke leiders bijeen. Dit is de eerste grote bijeenkomst van de Coalitie, die tot doel heeft de adoptie te versnellen van technologieën die energieverbruik efficiënter, veerkrachtiger en responsiever maken in een tijd van sterk stijgende wereldwijde elektriciteitsvraag.

Verandering mogelijk maken voor achtergestelde gemeenschappen

Schneider Electric en EDP hebben gezamenlijk EDGE Transition gelanceerd, een wereldwijde accelerator die sociale ondernemers ondersteunt bij het leveren van schone, betaalbare energieoplossingen en het creëren van inclusieve economische kansen in onderbediende gemeenschappen.

Het programma ondersteunt impactvolle start-ups in een vroeg stadium via mentorschap, technische validatie, strategische partnerschappen en toegang tot geduldig, risicotolerant kapitaal. De focus ligt op oplossingen die bijdragen aan gelijke toegang tot energie en het verkleinen van ongelijkheid. Met dit initiatief willen de organisaties de energietransitie versnellen en wereldwijde elektrificatie stimuleren met duurzame impact.

Schneider Electric en EDP kondigen hun partnerschap aan tijdens het World Economic Forum in Davos vandaag, 21 januari.